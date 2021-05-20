Возьмите кошелек: Ольга Фреймут рассказала, как вести себя на первом свидании

По словам Фреймут, приглашение на свидание нельзя принимать позже, чем за 48 часов до встречи. При этом телеведущая подчеркнула, что так другие будут ценить ваше время.

Ольга сопроводила публикацию эффектным фото, на котором красит губы, глядя в зеркало.

Ольга Фреймут поделилась правилами первого свидания (фото: instagram.com/freimutolia)

Среди других советов - когда заканчивать свидание, что заказывать и брать ли с собой деньги.

Как ходить на свидание: советы Ольги Фреймут

Не принимайте приглашения позже, чем за 48 часов до встречи. Вы девушка занятая. Цените свое время. С "уже на сейчас" - недоступны.



Ничего хорошего не происходит после 22.00. Планируйте встречу так, чтобы в это время быть дома.



Пусть за Вами зайдут, или заедут. Особенно на первом романтическом свидании. Неудобно - это точно не ваши хлопоты.



Имейте с собой кошелек с наличными и кредитной картой. Да, мужчине следует заплатить. Но если он Вам не понравится, сможете рассчитаться и уйти.



Не заказывайте самое дешевое из меню. И самое дорогое не заказывайте.