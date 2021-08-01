"Возможность насладиться": Каменских заворожила сеть интимным фото с Потапом

Настя Каменских на днях заинтриговала поклонников новостями о том, что их с Потапом ждет грандиозное событие. Фолловеры пары предположили, что певица ждет малыша или даже готовит воссоединение легендарного дуэта с мужем – Потап и Настя. Но на деле оказалось, что звездная семья отправляется в долгожданный совместный отпуск, ведь побыть вдвоем для загруженных работой Потапа и Насти – большое счастье и удача.

На личной страничке в Instagram звезда поделилась полным любви и нежности кадром с поклонниками.

На фото крупным планом запечатлен весьма трогательный и даже интимный момент. Певица, прикрыв глаза, целует руку своего мужу.

"Отпуск для нас - это не просто про выспаться, накупаются, объесться и впечатляться новыми местами! Это возможность насладиться друг другом, когда ты никуда не спешишь, счастливый и максимально расслабленный. Всем шлю самые добрые вибрации", – обратилась она к поклонникам.

Потап и Настя очаровали нежностью (фото: instagram.com/kamenskux)

Фолловеры звезды посчитали фото нежным, романтичным и очень интимным. Они восхитились парой.

Вы очень искренняя и красивая пара

Гормон счастья

Как мило

Хорошего наслаждения

Красивая, счастливая

Это классно!

Супер! Так и должно быть!

Настюшка, вы как всегда супер. Вы случайно не беременная?

Как нежно и романтично

Как нежно и честно

К слову, Настя полетела в Хорватию с мамой Лидией Петровной и лучшей подругой Анной Андрийчук.

Настя Каменских долго ждала отпуск с самыми любимыми (фото: instagram.com/kamenskux)

А вот Потап присоединился к компании позже, поэтому певица не смогла скрыть свое счастье и даже показала нежные постельные кадры с любимым.

Скриншот фото (instagram.com/kamenskux)