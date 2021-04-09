С возрастом только краше: 55-летняя Элизабет Херли в леопардовом бикини взорвала сеть

Элизабет Херли в этом году исполнится 56. Но это вовсе не повод для популярной модели отказываться от съемок в откровенных нарядах. Тем более что фигура знаменитости все такая же стройная и подтянутая .

Новый снимок она посвятила своему любимому купальнику в леопардовой расцветке, который вновь вернулся в продажу. Элизабет сделала пост, в котором сообщила радостную новость, а заодно собрала комплименты со своей армии фанатов.

Элизабет Херли позирует в крошечном бикини на фоне моря. Для фотосессии ей сделали легкий макияж и слегка небрежную естественную укладку. Экс-возлюбленная Хью Гранта смотрит в камеру, слегка прогнувшись. Стройная фигура, загорелая кожа и загадочный взгляд звезды невероятно впечатлили фолловеров.

Элизабет Херли (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Под постом тут же начали появляться комментарии: "Женщина мечты. Посмотрите, с возрастом только краше", "Какая же ты красивая", "Ох, горячо", "Прекрасна", "Как никогда крутая. Отличная классная дама", "Кажется, ты самая сексуальная! Ты жжешь!"…