ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

С возрастом только краше: 55-летняя Элизабет Херли в леопардовом бикини взорвала сеть

Новина українською → Пятница 09 апреля 2021 21:32
С возрастом только краше: 55-летняя Элизабет Херли в леопардовом бикини взорвала сеть Элизабет Херли (фото: instagram.com/elizabethhurley1)
Автор: Lite

Элизабет Херли в этом году исполнится 56. Но это вовсе не повод для популярной модели отказываться от съемок в откровенных нарядах. Тем более что фигура знаменитости все такая же стройная и подтянутая.

Новый снимок она посвятила своему любимому купальнику в леопардовой расцветке, который вновь вернулся в продажу. Элизабет сделала пост, в котором сообщила радостную новость, а заодно собрала комплименты со своей армии фанатов.

Элизабет Херли позирует в крошечном бикини на фоне моря. Для фотосессии ей сделали легкий макияж и слегка небрежную естественную укладку. Экс-возлюбленная Хью Гранта смотрит в камеру, слегка прогнувшись. Стройная фигура, загорелая кожа и загадочный взгляд звезды невероятно впечатлили фолловеров.

С возрастом только краше: 55-летняя Элизабет Херли в леопардовом бикини взорвала сеть

Элизабет Херли (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Под постом тут же начали появляться комментарии: "Женщина мечты. Посмотрите, с возрастом только краше", "Какая же ты красивая", "Ох, горячо", "Прекрасна", "Как никогда крутая. Отличная классная дама", "Кажется, ты самая сексуальная! Ты жжешь!"…

С возрастом только краше: 55-летняя Элизабет Херли в леопардовом бикини взорвала сетьЭлизабет Херли с сыном Дэмианом (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Также Элизабет показала фото со своим сыном, который отметил 19-летие. Парень пошел стопам мамы и делает первые (и весьма успешные) шаги в модельной карьере. К слову, внешне он тоже очень похож на Херли. Даже сам парень написал под снимком, что мама - его "любимый близнец".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Элизабет Херли актриса модель фигура красота спорт пляж
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Не хотел суеты: стало известно, где и как похоронят принца Филиппа
Не хотел суеты: стало известно, где и как похоронят принца Филиппа