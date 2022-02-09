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Они возвращаются: семейство Кардашьян запускает новое реалити-шоу

Новина українською →
США, Среда 09 февраля 2022 08:47
Они возвращаются: семейство Кардашьян запускает новое реалити-шоу Шоу "Семейство Кардашьян" выходило на протяжении 14 лет (фото: youtube.com/KUWTK)
Автор: Сергей Кулик

Представители популярного клана Кардашьян-Дженнер снимают новое реалити-шоу о самих себе. Его премьера запланирована на 14 апреля 2022 года.

Ким, Хлои, Кортни, Кендалл, Кайли и Крис Кардашьян появились в трейлере своего нового шоу на стриминге Hulu.

Новый проект получит название The Kardashians и покажет новые, а ткже раскроет эксклюзивные истории из жизни семейства

В тизере можно увидеть Хлои, Кортни, Ким, Крис, Кендалл и еще беременную Кайли. Предположительно в новом реалити мы узнаем про развод Ким и Канье Уэста, про бойфренда-баскетболиста Кендалл, а также подробности беременности Кайли Дженнер. Шоу предоставит зрителям полный доступ к событиям жизни семьи Кардашьян от сильного давления, связанного с управлением бизнесом на миллиард долларов, до весёлых игр с детьми и школьных каникул

У нового шоу есть страница в Instagram, а его раскрутка уже несется на полных оборотах.

Американское семейство Кардашьян стало известно благодаря одноименному реалити-шоу. Оно длилось 20 сезонов - с 2007-го по 2021-й год.

Совсем недавно мы публиковали фото новорожденного сына Кайли Дженнер

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Ким Кардашьян
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