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"Вперед к дочери": Юрий Горбунов разоткровенничался о детях и отношениях с женой

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Четверг 13 января 2022 09:39
"Вперед к дочери": Юрий Горбунов разоткровенничался о детях и отношениях с женой Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Звездная пара телеведущих Катя Осадчая и Юрий Горбунов в августе прошлого года во второй раз стала родителями - у них родился еще один сыночек Даниил. Шоумен откровенно рассказал о том, как это изменило их жизнь и отношения и как им удается совмещать работу с заботой о детях.

О личном Юрий поведал в интервью Beauty HUB.

Ведущий признался, что они с женой не справились бы с двумя маленькими детьми без помощи нянь и бабушки.

"У нас есть няня. К нам приезжает бабушка. Без нянь мы бы не справились, конечно. Поэтому если раньше мы могли после работы поехать еще где-нибудь с друзьями встретиться или просто в ресторане поужинать, сейчас мы спешим домой. И не только потому, что так надо, а потому что хочется – к детям, пока они не улеглись спать, чтобы еще с ними поиграть. Или раньше утром проснуться, пока Иван еще не в садике. Это счастливые, приятные заботы", - поделился Горбунов.

Что касается отношений с любимой, то после рождения младшего они стали еще крепче. Юрий также не скрывает, что мечтает еще и о дочери.

"Только к лучшему. Взаимоотношения еще больше укрепились. "Вперед к дочери", назовем так", - со смехом отметил шоумен.

&quot;Вперед к дочери&quot;: Юрий Горбунов разоткровенничался о детях и отношениях с женой

При этом он не стал меньше работать после появления Даниила - даже наоборот.

"Напротив. Ты с головой ныряешь в работу и отказываться от каких-либо проектов нет никакого смысла. Дети мотивируют, вдохновляют и заставляют еще больше работать ради них и для них", - сказал звездный отец.

Пара обожает путешествовать и сейчас отдыхает в Таиланде вместе со старшим Иваном - для младшего такие далекие поездки пока рановато. К слову, в этой же стране они с Катей были в начале романа и остались в восторге.

"В этом сезоне с ним – точно нет. А с Иваном летаем. Наиболее запомнилась поездка в Таиланд, которая была в начале наших отношений. Катание на слонах, это было далекое экзотическое путешествие", - рассказал Горбунов.

&quot;Вперед к дочери&quot;: Юрий Горбунов разоткровенничался о детях и отношениях с женой&quot;Вперед к дочери&quot;: Юрий Горбунов разоткровенничался о детях и отношениях с женойКатя Осадчая и Юрий Горбунов растят двух сыновей (фото: instagram.com/kosadcha)

Ранее мы писали, что счастливая Осадчая в бикини с Горбуновым и сыном восхитила райским отдыхом в Таиланде. 38-летняя мама троих детей может похвастаться подтянутой фигурой через четыре месяца после родов.

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Катя Осадчая Юрий Горбунов
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