Впервые за 18 лет: убийца Круга рассказал о леденящих душу деталях преступления

Российский шансонье Михаил Круг был убит в своем доме 1 июля 2020 года. Вначале следствие рассматривало версию о заказном убийстве, но потом выяснилось, что убили музыканта в результате ограбления дома. Когда преступников поймали, стало известно, что их интересовали только ценности в особняке и деньги.

Участник группировки "Тверские волки" Александр Агеев, осужденный за соучастие в убийстве, впервые раскрыл детали той ночи. По его словам, они не собирались убивать Михаила и рассчитывали, что его не будет дома. Об этом пишет НТВ.

"Через забор перелезли. Дверь оказалась открыта, вошли. Сразу поднялись наверх и стали осматривать дом. Услышали, что кто-то вошел в дом, и решили спрятаться. Думали, что все успокоится, можно будет выйти или через окно вылезти", — отметил Агеев.

Один из убийц Михаила Круга Александр Агеев (Скрин видео)

Домушник поведал, что вначале теща музыканта заметила преступников, а потом и жена Ирина. Далее подоспел сам Круг и начал бороться и сопротивляться. Вор считает, что если бы он этого не делал, остался бы в живых. Круга не смутили даже пистолеты с глушителями.

"Побежали за ней. Думали проскочить, но не получилось. Круг выскочил. Он мужчина, должен был понимать, что если человек с пистолетом, и пистолет с глушителем, то это уже не игрушки. Но он бросился на Веселова (напарник Агеева), несмотря на пистолет, кинулся на него, схватил за руку. Они начали бороться. В момент этой борьбы и прозвучал выстрел", - рассказал осужденный преступник.

В Круга стреляли два раза. Первый выстрел пришелся в область ключицы, второй - стал роковым.

По словам Агеева, преступником было наплевать, что Круг - известный шансонье, ведь для них он был никем, они такую музыку не слушали.

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