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Впервые в истории шоу: таких партнеров у участников "Танцев со звездами" еще не было

Новина українською → Пятница 20 ноября 2020 18:11
Впервые в истории шоу: таких партнеров у участников "Танцев со звездами" еще не было Танцы со звездами (фото: 1plus1.ua)
Автор: Светлана Мащенко

Танцы со звездами удивят украинских зрителей невероятно зрелищным полуфинальным эфиром

На Танцы со звездами вернется Олег Винник, который исполнил всего четыре номера на проекте, после чего с партнершей Аленой Шоптенко заболел коронавирусом. Кроме того, впервые за всю историю шоу участники станцуют с ведущими.

Олег Винник станет участником полуфинального выпуска, который покажут уже в это воскресенье, 22 ноября. Он будет ведущим балкона, а также участником одного из номеров. Танцевать на паркет выйдут бессменные ведущие шоу Юрий Горбунов и Тина Кароль.

Так, в тринадцатом полуфинальном эфире станет известно, какие две пары попадут в суперфинал, а кто в шаге от победы покинет проект. В женском полуфинале за победу посоревнуются три пары:

  • Санта Димопулос и Макс Леонов,
  • Надежда Мейхер и Кирилл Васюк,
  • Юлия Санина и Дима Жук.

Впервые в истории шоу: таких партнеров у участников &quot;Танцев со звездами&quot; еще не было

Тина Кароль и Юрий Горбунов на Танцах со звездами (фото: 1plus1.ua)

В одном из танцев к парам присоединятся ведущие: Тина Кароль исполнит румбу, Юрий Горбунов - квикстеп, а Олег Винник - танго.

Зрителей ждет еще один сюрприз - вместе с Олегом Винником встречать пары на балконе будет Оля Фреймут, которая хорошо известна своими "острыми" комментариями в адрес участников и судей.

Впервые в истории шоу: таких партнеров у участников &quot;Танцев со звездами&quot; еще не было

Олег Винник на Танцах со звездами (фото: 1plus1.ua)

Как будет происходить фантастический полуфинал, можно будет узнать уже в воскресенье, в 21:00 на телеканале "1+1".

Напомним, что четвертьфинальный эфир Танцев со звездами покинул "Холостяк" Сергей Мельник с партнершей Аделиной Дели. Причем их вылет успел спровоцировать скандал.

Ранее мы писали также, что полуфиналистка "Танцев" Юлия Санина сделала откровенное признание.

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