Впервые в истории шоу: таких партнеров у участников "Танцев со звездами" еще не было
Танцы со звездами удивят украинских зрителей невероятно зрелищным полуфинальным эфиром
На Танцы со звездами вернется Олег Винник, который исполнил всего четыре номера на проекте, после чего с партнершей Аленой Шоптенко заболел коронавирусом. Кроме того, впервые за всю историю шоу участники станцуют с ведущими.
Олег Винник станет участником полуфинального выпуска, который покажут уже в это воскресенье, 22 ноября. Он будет ведущим балкона, а также участником одного из номеров. Танцевать на паркет выйдут бессменные ведущие шоу Юрий Горбунов и Тина Кароль.
Так, в тринадцатом полуфинальном эфире станет известно, какие две пары попадут в суперфинал, а кто в шаге от победы покинет проект. В женском полуфинале за победу посоревнуются три пары:
- Санта Димопулос и Макс Леонов,
- Надежда Мейхер и Кирилл Васюк,
- Юлия Санина и Дима Жук.
Тина Кароль и Юрий Горбунов на Танцах со звездами (фото: 1plus1.ua)
В одном из танцев к парам присоединятся ведущие: Тина Кароль исполнит румбу, Юрий Горбунов - квикстеп, а Олег Винник - танго.
Зрителей ждет еще один сюрприз - вместе с Олегом Винником встречать пары на балконе будет Оля Фреймут, которая хорошо известна своими "острыми" комментариями в адрес участников и судей.
Олег Винник на Танцах со звездами (фото: 1plus1.ua)
Как будет происходить фантастический полуфинал, можно будет узнать уже в воскресенье, в 21:00 на телеканале "1+1".
Напомним, что четвертьфинальный эфир Танцев со звездами покинул "Холостяк" Сергей Мельник с партнершей Аделиной Дели. Причем их вылет успел спровоцировать скандал.
Ранее мы писали также, что полуфиналистка "Танцев" Юлия Санина сделала откровенное признание.