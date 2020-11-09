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Впервые в истории: Тина Кароль украсила обложку книги всемирно известного издания

Новина українською → Понедельник 09 ноября 2020 12:45
Впервые в истории: Тина Кароль украсила обложку книги всемирно известного издания Тина Кароль (instagram.com/tina_karol/)
Автор: Татьяна Турчаникова

Певица украсила обложку книги

Тина Кароль - многосторонняя личность с множеством талантов. Певица успевает и блистать в голдруме на шоу "Танцы со звездами 2020", и вдохновлять украинских женщин идти за своей мечтой.

Так, звезда поделилась радостной новостью со своими фанатами в Instagram: звезда украсила обложку коллекционного издания книги Ukrainian Women in Vogue, которую команда украинского издания посвятила женщинам Украины, меняющим мир здесь и сейчас.

На снимке певица сидит в профиль в шляпе с огромными полями, на глазах у нее стильные стрелки, Тина загадочно смотрит в даль, слегка касаясь руками губ.

Впервые в истории: Тина Кароль украсила обложку книги всемирно известного изданияТина Кароль на обложке книги модного издания (фото: instagram.com/tina_karol/)

Впервые в истории Vogue Ukraine на обложке появилась украинская звезда, и выбором редакции стала поп-дива Тина Кароль. Портретный снимок певицы, автором которого является американский фотограф Greg Swales, украсил обложку книги Vogue, куда вошли 60 фотосессий украинских женщин, вышедших на страницах журнала за всю историю его существования.

По словам главного редактора украинского издания, "лучшие кадры из съемок... превращают эту книгу в настоящую антологию феминизма и моды. Стильные образы 60 выдающихся украинок, которые нашли дело своей жизни, - источник вдохновения на все времена".

"Для меня большая честь украсить обложку книги и быть в ней рядом с женщинами, которые не только нашли дело своей жизни и достигли в нем успеха, а и вдохновляют других идти за своей мечтой и историей своего успеха представляют Украину в мире", – написала Тина Кароль.

Фолловеры порадовались за свою любимицу и поблагодарили за заряд вдохновения, который певица дарит своим поклонникам.

Напомним, Тина Кароль призналась, кто ее фавориты на проекте "Танцы со звездами 2020": артистка рассекретила пару, за которую болеет на шоу.

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