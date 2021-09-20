Впервые ощутил страх: участник "Холостячки 2" честно высказался об Огневич

В прошлую пятницу, 17 сентября на канале СТБ состоялась премьера романтического реалити "Холостячка 2". Злата Огневич уже выбрала 16 участников, котрые будут покорять ее сердце. И среди них вполне может оказаться тот самый. А пока потенциалные женихи делятся своими впечатлениями от знакомтва и первой вечеринки.

Так, один из участников, предприниматель Андрей Задворный решил рассказать, какое впечатление на него произвела певица и поделиться своими неожиданными наблюдениями в Instagram .

Андрей всегда считал себя уверенным, наглым, напористым и дерзким, но все эти качества испарились, когда он собрался на первую встречу и знакомство со Златой.

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"Ладошки потеют, язык заплетается… Вместо того, что бы вести себя легко, ненапряжно и весело, я решил выиграть чемпионат нелепости", - с юмором описал свое состояние он.

Бизнесмен начал рассуждать о том, почему же он стушевался и что заставило его робеть, ведь с первого взгляда певица ему очень понравилась. Химия? Влюбленность или просто спортивный интерес – сможет ли он покорить такую роскошную девушку?

"Впервые я смог собраться, когда увел Злату на приватный разговор. Меня поразил ее искренний интерес ко мне, видимо я ожидал, что она просто сядет напротив меня с немым вопросом "ну, что ты мне расскажешь, чем меня удивишь?". В этот момент я для себя отметил, что она вряд ли надменная заездившаяся девушка и что общение может быть классным", - рассказал о первом впечатлении от тет-а-тета со Златой Андрей.

Рядом со Златой Андрей робел и терялся (фото: instagram.com/holostyakstb)

Но настроение мужчины быстро изменилось на церемонии роз. Блуждающий по участникам взгляд артистки заставил бизнесмена поволноваться.

"Я впервые ощутил страх, страх того, что она отпустит меня, так и не узнав, какой я есть на самом деле. Неужели весь день я сам себе был врагом? Но я зря так сильно переживал, что-то во мне ее все-таки зацепило. Пока не знаю что это, надеюсь, что еще будет время и шанс понять", - подытожил он.

Также Андрей осознает, что ему предстоит бороться не только с 15-тью конкурентами, но и с самим собой, и это самая важная битва и ступень к самоусовершенствованию.