"Впервые столкнулась с такой ненавистью": жена Павлика пожаловалась на травлю в сети

27-летняя жена 55-летнего украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова, у которой не утихает конфликт с бывшей супругой артиста Ларисой Созаевой, сделала откровенное признание о трудном периоде в жизни. Девушка призналась, что столкнулась с волной хейта в сети.

На своей странице в Instagram она поделилась черно-белым фото с мужем и поделилась своими мыслями.

Репяхова, которая активно ведет свой блог и зарабатывает на нем, рассказала, что последние несколько дней ей пришлось столкнутся с большим количеством негатива.

Екатерина Репяхова пожаловалась на человеческую ненависть и злобу (instagram.com/repyahovakate)

Ранее она поделилась, что несколько дней подряд ее рекламодателей атаковали боты, из-за чего она не могла полноценно запускать рекламные интеграции в своем блоге - по мнению Екатерины, это была работа бывшей жены Павлика.

"Все эти дни, как в тумане… Я осознала, что впервые в жизни столкнулась с такой ненавистью в своей жизни. Самое страшное существо на планете Земля - человек. Человек способен сделать столько бед. Разжечь войны, приумножить злость, ненависть… Что движет такими людьми?! Я желаю каждому мирного неба над головой и светлых мыслей…", - написала блогер.

В сторис Репяхова рассказала, что они с мужем подали заявление в киберполицию.

Подписчики Кати оставили ей много слов поддержки в комментариях - хотя были и такие, кто поинтересовался ее моральными принципами.