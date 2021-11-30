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"Впервые столкнулась с такой ненавистью": жена Павлика пожаловалась на травлю в сети

Новина українською →
Вторник 30 ноября 2021 15:29
"Впервые столкнулась с такой ненавистью": жена Павлика пожаловалась на травлю в сети Екатерина Репяхова (instagram.com/repyahovakate)
Автор: Styler

27-летняя жена 55-летнего украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова, у которой не утихает конфликт с бывшей супругой артиста Ларисой Созаевой, сделала откровенное признание о трудном периоде в жизни. Девушка призналась, что столкнулась с волной хейта в сети.

На своей странице в Instagram она поделилась черно-белым фото с мужем и поделилась своими мыслями.

Репяхова, которая активно ведет свой блог и зарабатывает на нем, рассказала, что последние несколько дней ей пришлось столкнутся с большим количеством негатива.

&quot;Впервые столкнулась с такой ненавистью&quot;: жена Павлика пожаловалась на травлю в сети

Екатерина Репяхова пожаловалась на человеческую ненависть и злобу (instagram.com/repyahovakate)

Ранее она поделилась, что несколько дней подряд ее рекламодателей атаковали боты, из-за чего она не могла полноценно запускать рекламные интеграции в своем блоге - по мнению Екатерины, это была работа бывшей жены Павлика.

"Все эти дни, как в тумане… Я осознала, что впервые в жизни столкнулась с такой ненавистью в своей жизни. Самое страшное существо на планете Земля - человек. Человек способен сделать столько бед. Разжечь войны, приумножить злость, ненависть… Что движет такими людьми?! Я желаю каждому мирного неба над головой и светлых мыслей…", - написала блогер.

В сторис Репяхова рассказала, что они с мужем подали заявление в киберполицию.

&quot;Впервые столкнулась с такой ненавистью&quot;: жена Павлика пожаловалась на травлю в сети

Подписчики Кати оставили ей много слов поддержки в комментариях - хотя были и такие, кто поинтересовался ее моральными принципами.

  • Я думала вы к такому уже привыкли. Ваша жизнь сплошная война. Война за счастье. Держитесь
  • Катя, а до якої категорії ти відносиш себе? Чи віриш ти в правило "бумеранга"? Чи маєш моральні принципи та переконання?
  • Це просто люди, яких ніхто не любить, не реалізовані люди. Тому злоба і ненависть заполонила їх. Вони намагаються знищити всіх щасливих і успішних
  • Катя, что движет - ненависть и зависть. Больше зависть, отсюда идут все остальные корни. Держитесь
  • Катюша, ты сильная! Ты знаешь это!
  • Сил і терпіння, все минеться, ви класні, ви разом, ви здорові а це головне
  • У вас є люблячий чоловік і син, це саме головне що може бути!!! Не засмучуйтеся. Все інше це такі дрібниці! Бережіть те, що маєте

К слову, в скандал между бывшей и нынешней супругами вмешался Виктор Павлик. Он встал на защиту Екатерины и обратился к Ларисе с просьбой оставить его нынешнюю семью в покое. По его словам, Репяхова подарила ему новую жизнь.

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Виктор Павлик Екатерина Репяхова
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