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Впервые в жизни: Осадчая в Тбилиси разоткровенничалась о жестких правилах местного карантина

Новина українською → Тбилиси, Суббота 20 марта 2021 13:37
Впервые в жизни: Осадчая в Тбилиси разоткровенничалась о жестких правилах местного карантина Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Lite

Катя Осадчая признается, что страшно соскучилась по путешествиям – с мужем Юрием Горбуновым они часто и с удовольствием проводили викенд в Европе, но с приходом карантина паре пришлось отказаться от привычного отдыха. Вместе с сыном Иваном они начали осваивать Киевскую область и делиться своими находками-живописными местами с подписчиками. И вот, наконец, Кате посчастливилось попасть в Грузию, где недавно закончился локдаун.

Своими впечатлениями ведущая поделилась в Instagram.

Катя прогулялась по на удивление пустому городу в стильном и удобном аутфите. Бронзовая блестящая куртка-пуховик, удобные темно-синие клеши и массивные белоснежные кроссовки. Она спрятала глаза за большими солнечными очками.

"Грузия приходит в себя после локдауну, открываются рестораны, магазины, но много еще закрыто и, что самое печальное, многие заведения закрыты навсегда, в центре много пустых помещений. Не привычно видеть пустые улицы и самое необычное - спешить в отель к 21, как когда-то в детстве домой, чтобы мама не ругала. Впервые в жизни попадаю в город, где действует комендантский час, с 21 до 5 в Тбилиси запрещено выходить на улицу", - рассказала о жестких правилах в городе Катя.

Впервые в жизни: Осадчая в Тбилиси разоткровенничалась о жестких правилах местного карантина

Впервые в жизни: Осадчая в Тбилиси разоткровенничалась о жестких правилах местного карантина

Впервые в жизни: Осадчая в Тбилиси разоткровенничалась о жестких правилах местного карантина

Катя Осадчая прилетела в Тбилиси по работе (фото: instagram.com/kosadcha)

"Мир очень изменился и нам нужно учиться по-новому путешествовать, соблюдать новые правила и не забыть сдать ПЦР на третий день пребывания", - напомнила она.

Также ведущая в свое удовольствие прогулялась по городу, попутно фиксируя понравившиеся ей места, а также не упустила возможность уточнить, что прилетела в Тбилиси с рабочим визитом.

Напомним, что ранее Катя Осадчая восхитила нежным весенним образом.

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