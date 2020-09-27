К врачам точно не пойду: жена Павлика озадачила сеть заявлением о здоровье

Екатерина Репяхова рассказала подписчикам о своей проблеме

Жена Виктора Павлика и его концертный директор 26-летняя Екатерина Репяхова активно общается с подписчиками в Instagram. Девушка умеет отвечать на неудобные вопросы, противостоять критикам и не боится открытых конфликтов с недоброжелателями. Она делится моментами частной жизни с певцом и рассказывает о себе, своих увлечениях, жизненных правилах. А также говорит о лично. Так, в InstaStories Екатерина сообщила, что столкнулась с проблемой выпадению волос, но не ожидала бурной реакции сетевой публики, которая тут же ринулась забрасывать ее советами.

Девушка отметила, что не рассчитывала на активное включение в осуждение своей проблеммы такого количества подписчиков – ее "директ" завален, а сама она не успевает читать все сообщения.

"Все что-то пишут. Некоторые еще с претензией, что есть надо. Понятно, что многие говорят сдавать анализы. Я, скорее, прибегаю к мнению, что это осеннее. Ничего страшного в этом нет, и сразу бежать сдавать анализы – это тоже не совсем правильно. Я совсем недавно прошла обследование всего своего организма – сдавала и щитовидку, и витамин Д и все, что мне советовали. Если я по каждому зову буду бегать к врачам, то можно просто работать на врачей", - убеждена девушка.

Екатерина Репяхова не ожидала, что ее проблема найдет огромный отклик у подписчиков (instagram.com/repyahovakate)

"К врачам я точно не пойду", - заверила Екатерина.

Напомним, что ранее Екатерина Репяхова отменила торжественную свадебную церемонию с певцом из-за трагедии в его семье.

К слову, жена Виктора Павлика сделала заявление о детях.