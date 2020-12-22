Врачи в недоумении: больной двухсторонней пневмонией Чапкис рассказал о самочувствии

Григорий Чапкис на прошлой неделе попал в больницу из-за двухстороннего воспаления легких. Легендарный 90-летний танцор и хореограф рассказал, что боится смерти и переживает за свою жену, которая младше его на 52 года.

Чапкис отметил, что он находится в надежных руках и в больнице врачи хорошие. Ему делают по пять уколов. Антибиотики нужны, чтобы убрать воспаление легких и уколы помогают избавиться от кашля. Об этом он рассказал в интервью изданию "Гордон".

"Врачи в недоумении, ведь у меня все хорошо - температура, давление в норме, сердце работает хорошо - но есть воспаление легких. Я понимаю, что завишу от Бога. Но я не хочу, чтобы стало хуже. Закашляюсь - и первая мысль: смерть идет. Я открываю окна и начинаю ходить. Мне страшно. Больше всего меня цепляет этот страх смерти", - заявил Чапкис.

Он также рассказал, что в понедельник, 21 декабря, врачи провели ультразвуковое обследование легких. При этом медики не готовы утверждать, что воспаление легких вызвано не коронавирусной инфекцией, несмотря на то, что тест был негативным.

Врачам сложно определить, из-за чего начался воспалительный процесс: из-за вируса или из-за возраста.

"Я опасаюсь, что мог заразить свою жену. Это меня волнует. Я вообще больше всего сейчас переживаю за свою жену. Я же пообещал сделать ее счастливой, а тут такие проблемы", - сказал хореограф.

Он также заявил, что чувствует слабость и у него напрочь пропал аппетит. Его друзья привезли много вкусной еды, но ему совсем не хочется есть. Доктора ему советуют не спать на спине. Потому что в таком положении легкие получают недостаточное количество воздуха.

Напомним, Юлия Санина довела Чапкиса до слез в прямом эфире "Танцев со звездами".

Ранее Чапкис откровенно рассказал о своих отношениях с детьми. Он заявил, что был плохим отцом и отношения с детьми у него не всегда складывались хорошо.