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Не время делать бабушкой: Осадчая растрогала редкими фото со старшим сыном-именинником

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Вторник 28 сентября 2021 15:37
Не время делать бабушкой: Осадчая растрогала редкими фото со старшим сыном-именинником Катя Осадчая со старшим сыном (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Ольвия Агаркова

Катя Осадчая – счастливая трижды мама. Ее старший сын, Илья – уже студент, этим летом он отгулял выпускной в школе и уехал учиться в США. Его звездная мама гордится достижениями своего первенца. Илья редко появляется на странице ведущей в соцсети, но когда есть особый повод, она обязательно делится редкими кадрами с любимым сыном.

28 сентября Илья отметает день рождения. В этом году парню исполнилось 19 лет! По этому поводу Катя поделилась в Instagram архивными снимками с любимым именинником.

К слову, Илья появился на свет, когда его маме было 19 лет. Катя решила показать фото из семейного архива, на которых Илья запечатлен в разном возрасте – неизменно с ним рядом находится звездная мама.

По словам ведущей, это первый день рождения первенца, который они отмечают порознь – вдалеке друг от друга.

Не время делать бабушкой: Осадчая растрогала редкими фото со старшим сыном-именинником

Не время делать бабушкой: Осадчая растрогала редкими фото со старшим сыном-именинником

Не время делать бабушкой: Осадчая растрогала редкими фото со старшим сыном-именинником

Не время делать бабушкой: Осадчая растрогала редкими фото со старшим сыном-именинником

Не время делать бабушкой: Осадчая растрогала редкими фото со старшим сыном-именинником

Катя поделилась фото из семейного архива со старшим сыном Ильей (фото: instagram.com/kosadcha)

"Первый раз празднуем этот день тысячи километров друг от друга, но это не мешает сделать этот день праздничным. Илья, ты моя гордость и самая большая в мире любовь! Пусть все заветное воплотится, а все остальные скажу лично", - пообещала Катя.

Она призналась, что на первом фото ей 19 лет, а Илье – всего полгода. "Это не означает, что меня уже время делать бабушкой", - шутливо заявила ведущая.

Не время делать бабушкой: Осадчая растрогала редкими фото со старшим сыном-именинником

Не время делать бабушкой: Осадчая растрогала редкими фото со старшим сыном-именинником

Не время делать бабушкой: Осадчая растрогала редкими фото со старшим сыном-именинником

Катя показала редкие фото с сыном Ильей в его день рождения (фото: instagram.com/kosadcha)

К поздравлениям присоединился отчим именинника Юрий Горбунов. "Илюша! Поздравляем, ты большой молодец. Гордимся тобой!" - заверил шоумен.

Также свои пожелания оставили звездные друзья семьи: актриса Наталка Денисенко, певица Ирина Федишин, фэшн-фотограф Соня Плакидюк и другие.

Поклонники Кати отметили, что сын разительно похож на маму – буквально ее копия.

Отец Ильи – депутат и бизнесмен Олег Полищук. Катя вышла замуж рано – в 18 лет, а через год – стала мамой. Супруги развелись в 2004 году после 3-х лет совместной жизни. Илья получает высшее образование в престижном Университете Мэриленда в США.

К слову, в конце лета, 19 августа, Осадчая в третий раз стала мамой – у нее родился третий сын, которого ведущая и ее муж Юрий Горбунов назвали Данилой.

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Катя Осадчая
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