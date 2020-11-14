Все время хочет накормить: Санта Димопулос растрогала признанием о муже и детях

Звезда высказалась о сложностях участия в проекте

Санта Димопулос вплотную подобралась к финалу шоу "Танцы со звездами 2020". На главном паркете страны осталось четыре пары, ставки растут, ровно как и напряжение, и теперь никто из участников не имеет права на ошибку. Артистка признается, что каждый раз переживает перед выходом в эфир и усиленно тренируется перед выступлением, скрупулезно оттачивая все элементы номера. Она охотно делится в Instagram своими мыслями, переживаниями и новостями. В этот раз Санта снова заговорила о подготовке к выступлению и сделала нежное признание о близких.

Она опубликовала эффектное черно-белое фото, на котором запечатлена в элегантном образе – приталенный пиджак на голое тело, юбка с разрезом и шляпа.

Санта призналась, что когда она "выныривает из водоворота тренировок, усталости и нервного напряжения", замечет изменения вокруг и массу интересных событий в своей семье.



⠀Санта признается, что у нее катастрофически не хватает времени из-за репетиций (фото: instagram.com/santadimopulos)

"У малышки растут волосы и зубы, она такая открытая и любопытная! Дэни взрослеет. Игорь как будто все время хочет меня подхватить, накормить и заставить отдыхать. Друзей вижу, в основном, в сториз... Вживую просто нет времени... Впрочем, вживую у меня нет времени видеться даже с собой (утром в зеркале не Санта). Я практически не живу вне зала, вся моя жизнь проходит сейчас на паркете: растяжка, проработка, еще раз проработка... "Макс, я переживаю, давай еще раз пройдем вот эту часть..." - делится своими, уже ставшими привычными, ежедневными ритуалами звезда.

Она напомнила, что в проекте осталось всего четыре пары, поэтому обстановка накаляется и напряжение растет. Санте тяжело и морально, и физически, как и всем участникам, и при этом сохранять оптимизм и позитивный настрой.

"В этот раз у нас снова три танца, один из которых - с судьей проекта. Снова подготовка на пределе возможностей. Но каждый раз, когда я хочу сесть, сдаться и опустить руки - я напоминаю себе, что несмотря ни на что - у меня есть моя семья", - напиминает себе Димопулос благодарит армию поклонников, которые из эфира в эфир поддерживают ее и не дают вылететь из проекта.

Напомним, что ранее Санта Димопулос сделала признание о семейном номере на "Танцах со звездами 2020" с самыми близкими.

К слову, Санта Димопулос сделала интимное признание о муже Игоре Кучеренко.