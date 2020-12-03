"Время и Стекло" дали прощальный концерт в Харькове: поклонники группы пришли без масок

"Время и Стекло" дают свои последние концерты в связи с распадом группы, которая просуществовала 10 лет. В рамках прощального тура популярный украинский коллектив выступил в Харькове в среду, 2 декабря. На концерте собралось много поклонников группы, и далеко не все были в защитных масках.

Видео выступления "Время и Стекло" в Харькове опубликовал местный Telegram-канал "Харьков.1654".

На видео также можно заметить, что ни о какой безопасной дистанции речи не идет. Люди очень близко стоят друг к другу.

Стоит отметить, что изначально концерт в Харькове был запланирован на 2 июня, но из-за карантина его перенесли на декабрь.

Группа "Время и Стекло" была образована 2 декабря 2010 года. В марте 2020 года коллектив объявил о завершении своего существования. Напоследок Надя Дорофеева и Позитив выпустили клип на песню "Прощальный танец", который они назвали саундтреком к гастрольному туру "Финальные титры".

В видео артисты дают последнюю пресс-конференцию, танцуют под новый трек, вспоминают фишки из своих лучших клипов и плачут под дождем вместе с поклонниками.

Напомним, Надю Дорофееву на "Танцах со звездами" обвинили в плагиате. Певица начала сольную карьеру и выступает под именем DOROFEEVA, первым ее синглом стала композиция Gorit.

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