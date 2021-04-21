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Время вспять: 56-летняя Моника Беллуччи восхитила молодым внешним видом

Новина українською → Париж, Среда 21 апреля 2021 22:27
Время вспять: 56-летняя Моника Беллуччи восхитила молодым внешним видом Моника Беллуччи (фото: instagram.com/letiziacarnevale)
Автор: Lite

Моника Беллуччи стала героиней нового номера журнала Madame Figaro Paris. Актриса выглядит так молодо, что фанаты не смогли сдержать слов восхищения.

Фото появились в блоге Моники в сети Instagram.

Моника позирует посреди залитого солнцем горного пейзажа в платье на тонких бретельках. Живописную летнюю картинку дополняют рядом лежащие на столе томаты. Она подпирает лицо руками, глядя в камеру спокойным и загадочным взглядом.

Время вспять: 56-летняя Моника Беллуччи восхитила молодым внешним видомМоника Беллуччи в новой съемке (фото: instagram.com/letiziacarnevale)

На обложке 56-летняя Беллуччи выглядит невероятно молодой: упругая кожа, нежный овал лица, безупречные черты без каких-либо признаков времени. Кажется, что она снята еще в молодые годы. Тем не менее Моника поспешила указать, что это совершенно новая кавер-стори, и журнал скоро поступит в продажу.

"Ты такая красивая", "Твоя красота - это что-то", "Удивительная", "Ангел", "Вау, люблю тебя очень сильно", "Малена", "Чистая любовь", "Королева всего мира", - восхищаются поклонники, вспоминая молодые годы Моники и роли тех времен.

Также Моника Беллуччи дала большое интервью, поблагодарив журнал на сотрудничество.

Ранее Моника Беллуччи попалась папарацци, представ в образе колдуньи посреди Рима.

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