ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Все, как ты хотел: Кароль трогательно почтила память покойного мужа

Новина українською →
Суббота 14 августа 2021 18:52
Все, как ты хотел: Кароль трогательно почтила память покойного мужа Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Марина Настевич

Популярная украинская певица Тина Кароль трогательно почтила память покойного мужа Евгения Огира в день его рождения - 14 августа продюсеру исполнился бы 41 год.

В разделе сторис своего Instagram артистка выложила архивное совместное фото с супругом и посвятила ему трепетные слова.

На снимке Кароль с короткими кудрявыми волосами позирует возле Огира, опираясь ему на плечо, а тот с улыбкой смотрит в объектив.

Артистка дополнила пост трогательным обращением к Евгению.

"Я молодец, я знаю... Все, как ты хотел. С днем рождения, Вечность", - подписала фото Кароль.

Все, как ты хотел: Кароль трогательно почтила память покойного мужа

Тина Кароль поделилась архивным кадром с покойным мужем Евгением Огиром (фото: instagram.com/tina_karol)

Отметим, что кадр был сделан в 2012 году, когда звездная пара украсила обложку журнала.

Снимок был опубликован на фан-страничке певицы и поклонники также оставили теплые слова в память о Евгении.

  • Вона молодець, бо не впала, бо змогла. Зробила себе, красивою, розумною,сучасною, інтелектуальною, а саме головне, такою, як він хотів
  • Женя навсегда в сердце Тины, навсегда лучший муж и папа. Нет слов, как больно. Как несправедливо. И время ни черта не лечит. Женя,мы тебя помним и любим
  • Ти розумниця...
  • Трогает до слез
  • Тина стала другой...

Отметим, Тина Кароль и Евгений Огир поженились в 2008 году. А уже в ноябре того же года певица родила ему сына Вениамина, который становится просто копией своего отца. К сожалению, счастье артистки длилось всего лишь 5 лет. В начале 2012 года у ее супруга диагностировали рак желудка, а 28 апреля 2013 года Евгений Огир умер.

Ранее мы писали, что Тина Кароль поразила эффектными видео с отпуска в Исландии с сыном Вениамином.

Читайте LITE в Google News
Тина Кароль Шоу-бизнес
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Привязка SIM-карты к паспорту: как это сделать в Киевстар, Vodafone и lifecell (инструкция)
Привязка SIM-карты к паспорту: как это сделать в Киевстар, Vodafone и lifecell (инструкция)