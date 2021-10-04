Всем было плевать на меня: Маша Ефросинина вспомнила, почему разрыдалась в Нью-Йорке

Маша Ефросинина не так часто делится личными подробностями с общественностью. Но если и рассказывает, то все ее истории откликаются в душах поклонников. Так, она неохотно распространяется о частной жизни, но все же рассказала интимные детали о своих отношениях с мужем. Теперь же Катя Осадчая выпытала у коллеги подробности о ее неудачном сотрудничестве со всемирно известным фотографом и популярным во всем мире глянцем.

В интервью для программы " Светская жизнь " Маша вспоминала о своей обложке для культового модного журнала ELLE, съемки которой происходили в далеком 2006 году.

Тогда ради красочных фото у легендарного фэшн-фотографа Жиля Бенсимона она полетела в США, но на месте столкнулась с совершенно не тем, о чем мечтала.

Ведущая прилетела в Нью-Йорк, где пролила немало слез, попав на фотосет к легенде фотоискусства. Она описала мэтра так:

Маша ради первых съемок для ELLE летала в Нью-Йорк (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Он такой уж был пожилой парень, он даже не вставал, когда меня снимал. И я ему не очень-то интересная была, потому что после меня, за полтора часа ждали Шэрон Стоун, и они все на меня смотрели как на некую тень. А я же в Нью-Йорке, впервые в жизни меня снимает Жиль Бенсимон, а им всем плевать на меня, потому что все моют пол перед приездом Шэрон", - поделилась не самыми приятными эмоциями Маша.

Результаты съемок не порадовали ни саму ведущую, ни редакцию издания. Маша назвала причину, по которой работа с культовым фотографом не увенчалась для нее успехом - незаинтересованность в том, что какая-то украинская девушка, которую он снимал в течение трех часов . Жиль Бенсимон даже не запомнил ее имя и постоянно называл по-разному.

Маша призналась, почему рыдала во время фотосета у звезды фэшн-фотографии (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Я даже признаюсь, что плакала, когда увидела, я ее ждала, я не знаю, что еще я так ждала, пожалуй, ребенка, и я вижу обложку — ну не я, какая-то тупая прическа, какой-то стоячок на лбу выложен. Фотограф, он же легенда, он видел тебя по-своему, ему не нравилась прическа, ему не нравился мейк, он подошел, вытер мне глаза, сказал все переделать и ушел", - вспомнила она подробности сострудничества.

Кроме того, часть нарядов оказалась Маше не по размеру – они были очень малы, ведь представляли собой образцы с подиума, которые носили модели.

"Я помню, что я поплакала в туалете и там даже видно, что у меня красный нос", - рассказала ведущая.

Маша рассказала подробности первых съемок для ELLE

К слову, Маша украшала обложку украинского глянца три раза – в 2006, 2014 и 2019 годах. Так, вторая съемка проходила, когда ведущая ждала сына и состоялась в Киеве, а автором стал – именитый европейский фотограф. А вот третья обложка было приурочена к юбилею Маши.