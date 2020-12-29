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Всем бы такую дочь: Наталья Водянова растрогала сеть до слез поздравлением для любимой мамы

Новина українською → Вторник 29 декабря 2020 19:33
Всем бы такую дочь: Наталья Водянова растрогала сеть до слез поздравлением для любимой мамы Наталья Водянова с мамой (фото: instagram.com/natasupernova)
Автор: Lite

Наталья Водянова обожает делать теплые семейные посты. В этот раз главной героиней такой публикации в ее блоге Instagram стала ее мама - Лариса Громова. На днях женщина отметила свой день рождения, и знаменитая дочь приготовила ей необычный подарок. И самое главное - презент успел "добраться" до именинницы вовремя.

Наталья опубликовала пару фото, на которых мама читает поздравительную открытку от Натальи. На шее у нее красуется изысканная золотая подвеска. Женщина позирует на фоне новогодней елки у себя на кухне и просто светится от счастья.

Всем бы такую дочь: Наталья Водянова растрогала сеть до слез поздравлением для любимой мамыВсем бы такую дочь: Наталья Водянова растрогала сеть до слез поздравлением для любимой мамыМама Натальи счастлива (фото: instagram.com/natasupernova)

"С днем рождения эту красотку. Я так рада, что моя открытка и подарок дошли до нее вовремя из Москвы благодаря моей сестре по оружию @nakedheartfoundation @iskazka", - написала знаменитая модель и филантроп.

В сети поднялась целая волна обсуждений. Поклонники звездной семьи восхищаются, как хорошо выглядит мама Натальи. Впрочем, теперь понятно, откуда берет истоки неувядающая красота самой Водяновой. Также фанаты выразили благодарность маме Натальи за то, что она воспитала такую чудесную и добрую дочь.

Напомним, ранее Наталья отметила 19-летие старшего сына, также подготовив ему нежное послание.

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