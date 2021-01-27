Вслед за Меган Маркл и принцем Гарри: Памела Андерсон заявила об уходе из соцсетей

Памела Андерсон сообщила поклонникам о том, что намерена навсегда покинуть интернет-пространство. По словам 53-летнего секс-символа, она нашла более интересные занятия, чего и всем желает. Свой последний пост она сопроводила архивным фото, сделанным в молодости.

Последнее фото Памелі для поклонников (фото: instagram.com/pamelaanderson)

"Это будет мой последний пост в Instagram, Twitter или Facebook. Меня никогда не интересовали соцсети и теперь, когда я нашла себя в жизни, меня искренне вдохновляет чтение и бытие на природе. Я свободна. Спасибо за любовь. Благословения вам всем. Будем надеяться, что вы найдете в себе силы и вдохновение следовать вашей цели и постарайтесь не поддаться соблазну впустую тратить время. Это то, что ОНИ хотят и могут использовать, чтобы зарабатывать деньги. Контроль над вашим мозгом", - написала звезда в своей прощальной речи.

Поклонники, которых у Памелы более миллиона, принялись писать ей, что они очень огорчены. "Мы будем очень скучать", "Я рада узнать, что вы спокойны и счастливы! Мы будем любить вас! Я буду скучать по вам здесь!", - пишут они.

К слову, сыновья пышногрудой модели: Брэндон Томас Ли и Дилан Джаггер Ли весьма активны в сети. И следовать примеру мамы пока что не намерены.