Вся в маму: 14-летняя дочь Миллы Йовович покоряет мир моды редкой красотой

Старшая дочь Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона Эва отметила 14-летие. Звездная мама в честь этого события решила вспомнить достижения юной наследницы, а также похвалиться очередным из них.

Об этом она рассказала в личном блоге. А также отметила в посте, какой растет Эвер.

Эвер Гарбо к своим 14 годам уже построила успешную карьеру. Девочка снималась в нескольких фильмах и работала в качестве модели. А ко дню рождения судьба преподнесла ей особый подарок. Девочка, которая унаследовала красоту матери, стала лицом Miu Miu. Эвер в качестве героини новой рекламной кампании Miu Miu Nuit снялась у знаменитого на весь мир дуэта фешн- фотографов - Мерта Аласа и Маркуса Пигготта.

Новая кампания девушки (фото: instagram.com/everanderson)

Девушка на фото предстала в серебристом платье, покрытом блестками. Дополнили образ комплект с названием модного дома: чокер, серьги и заколки были кокетливо украшены буквами с камнями. Волосы девушке собрали в высокий хвост, а макияж сделали нейтральный и практически незаметный.

Старшая дочь Миллы очень на нее похожа (фото: instagram.com/millajovovich)

В своем блоге Милла Йовович написала много интересных фактов про свою дочь:

"Эвер исполняется 14 лет!!! Каждый год был таким волшебным, это действительно так. Ты всегда была доброй и любящей. Она всегда сочувствовала и защищала своих друзей и семью. Но этот год был особенно увлекательным. Она внезапно стала такой надежной в определенном смысле. Нет, в ее комнате по-прежнему беспорядок, и заставить ее мыть посуду почти невозможно, но она также стала девушкой, которая читает свой сценарий каждый день по дороге на работу и с работы (без напоминания). Она девушка, которая играет на гитаре, чтобы расслабиться и глотает книги каждые несколько дней (ну, не так уж много с тех пор, как началась школа, но, может быть, это из-за дополнительных 3 часов домашних заданий, которые она делает?)", - рассказывает счастливая мама.

Милла и Эвер (фото: instagram.com/millajovovich)

Также Милла призналась, что Эвер обладает уникальным чувством юмора, но никогда не шутит над окружающими не по-доброму. А также растет послушной:

"Она та девушка, которая понимает, когда мы накладываем ограничения на ее телефон, и не говорит нам, что ненавидит нас (пока, я уверена, что нам еще есть чего ждать). Должна сказать, она чертовски хороший ребенок, и я так горжусь ею, что у меня болит сердце, когда я представляю ее лицо. Я всегда говорила это раньше и повторю еще раз: для меня большая честь и привилегия разделять с тобой эту жизнь. Для меня большая честь и привилегия наблюдать, как ты растешь, меняешься и становишься тем человеком, которым хочешь быть. Смотреть, как ты воплощаешь свои мечты в реальность", - дополнила актриса. И призналась девочке в любви, которую не выразить словами.