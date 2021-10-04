Вся в маму: Моника Беллуччи покорила редкой красотой старшей дочери

Моника Беллуччи в браке с Венсаном Касселем родила двоих дочерей. Старшая из них - Дева - пошла в родителей. Она с юных лет любит быть в центре внимания и пробует себя в модельном бизнесе. В свои 17 обаятельна наследница известных на весь мир актеров уже сделала несколько громких рекламных кампаний. Ее приглашают к съемкам самые известные мировые бренды. А тот факт, что девушка невероятно похожа на Монику, делает ее еще более желанным объектом для фотографов и мастеров фешн-индустрии.

Моника Беллуччи показала фото дочери (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)