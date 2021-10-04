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Вся в маму: Моника Беллуччи покорила редкой красотой старшей дочери

Новина українською →
Понедельник 04 октября 2021 13:38
Вся в маму: Моника Беллуччи покорила редкой красотой старшей дочери Дева Кассель (фото: instagram.com/d.casseluxxi)
Автор: RBC.UA

Моника Беллуччи опубликовала в своем несколько фото: как личных, так и старшей дочери, которая уже снискала славу редкой красавицы.

Некоторые поклонники спутали снимки девушки с фото знаменитой мамы в юности.

Моника Беллуччи в браке с Венсаном Касселем родила двоих дочерей. Старшая из них - Дева - пошла в родителей. Она с юных лет любит быть в центре внимания и пробует себя в модельном бизнесе. В свои 17 обаятельна наследница известных на весь мир актеров уже сделала несколько громких рекламных кампаний. Ее приглашают к съемкам самые известные мировые бренды. А тот факт, что девушка невероятно похожа на Монику, делает ее еще более желанным объектом для фотографов и мастеров фешн-индустрии.

Вся в маму: Моника Беллуччи покорила редкой красотой старшей дочериВся в маму: Моника Беллуччи покорила редкой красотой старшей дочериВся в маму: Моника Беллуччи покорила редкой красотой старшей дочериМоника Беллуччи показала фото дочери (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

На снимках, которые показала Беллуччи в сети, Дева была снята на ивенте DIOR. Одетая в классический костюм: брюки, топ без бретелей, оголивший плечи, и жакет, она выглядела стильно и соблазнительно. Завершали лук гладкие волосы, зачесанные на прямой пробор, и легкий макияж. Девушка выглядела невероятно очаровательной и легко стала главной звездой всех брендволлов. В сети она вызвала настоящий ажиотаж: фанаты удивляются сходству Девы с мамой и ее редкой красоте.

К слову, нынешняя жена Венсана Касселя - модель Тина Кунаки - в отличных отношениях с Девой и очень ее любит. Об этом она сообщила в своем блоге недавно.

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