Всю неделю нас пугали: Ребрик призналась, почему боится нового локдауна

Популярная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик подняла важную для многих тему карантина и возможного нового локдауна. Артистка призналась, что это один из ее самых больших страхов.

Об этом теледива рассказала на своей странице в Instagram.

Лилия поделилась эффектным фото в стильном наряде - вероятно, кадр был сделан на съемках утреннего шоу, которое она ведет.

Ребрик запечатлена у большого панорамного окна на улице. Она примерила серые шорты с поясом и светлую блузку. Волосы ведущей собраны в аккуратную прическу, а на лице легкий макияж. Из аксессуаров она отдала предпочтение массивным серьгам-висюлькам.

Звезда поднесла одну руку к подбородку и задумчиво смотрит на камеру. Лилия призналась, что карантин очень негативно повлиял бы на ее жизнь.

Лилия Ребрик переживает из-за возможного карантина (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Від завтра міг би знову початися карантин! Увесь тиждень нас цим лякали, але, на щастя, його трохи відтермінували! Хоча знаю, що, наприклад, на Івано-франківщині чимало шкіл пішли на дистанційне. Оце мій найбільший страх локдауну - дистанційне навчання і ще, що театри знову закриють! Ви як вважаєте, карантин потрібно вводити? Він дієвий? Чи ще можемо зачекати?" - откровенно поделилась актриса.

Фолловеры принялись выражать свое мнение в комментариях - большинство высказалось против нового карантина.