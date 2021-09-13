Всю неделю нас пугали: Ребрик призналась, почему боится нового локдауна
Популярная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик подняла важную для многих тему карантина и возможного нового локдауна. Артистка призналась, что это один из ее самых больших страхов.
Об этом теледива рассказала на своей странице в Instagram.
Лилия поделилась эффектным фото в стильном наряде - вероятно, кадр был сделан на съемках утреннего шоу, которое она ведет.
Ребрик запечатлена у большого панорамного окна на улице. Она примерила серые шорты с поясом и светлую блузку. Волосы ведущей собраны в аккуратную прическу, а на лице легкий макияж. Из аксессуаров она отдала предпочтение массивным серьгам-висюлькам.
Звезда поднесла одну руку к подбородку и задумчиво смотрит на камеру. Лилия призналась, что карантин очень негативно повлиял бы на ее жизнь.
Лилия Ребрик переживает из-за возможного карантина (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
"Від завтра міг би знову початися карантин! Увесь тиждень нас цим лякали, але, на щастя, його трохи відтермінували! Хоча знаю, що, наприклад, на Івано-франківщині чимало шкіл пішли на дистанційне. Оце мій найбільший страх локдауну - дистанційне навчання і ще, що театри знову закриють! Ви як вважаєте, карантин потрібно вводити? Він дієвий? Чи ще можемо зачекати?" - откровенно поделилась актриса.
Фолловеры принялись выражать свое мнение в комментариях - большинство высказалось против нового карантина.
- Карантин не работает. Зачем было парад организовывать, без масок стоять, собирать десятки тысяч человек?? Где логика?
- Недієвий
- От карантина больше вреда,чем пользы
- Карантин - це жахливо!!!
- Недієво взагалі, закривати школи, театри...немає жодного сенсу, люди завжди збиратимуться до купи. Не можемо ми сидіти закриті.
- Против карантинов!!! Только не это...
- Можемо зачекати
- Не дієвий, всеодно всі ходять куди потрібно, а від того, що немає можливості піти куди хочеться стає ще сумнішим
- Лілечка!!! У вас чудова сім'я, а ви найкраща!!! Моя думка, щодо карантину ще можемо зачекати
Напомним, ранее Лилия Ребрик рассекретила свои способы перезагрузки и отдыха.