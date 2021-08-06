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Вторая после президента: Леся Никитюк в бикини похвасталась впечатляющим достижением

Новина українською →
Пятница 06 августа 2021 12:32
Вторая после президента: Леся Никитюк в бикини похвасталась впечатляющим достижением Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Марина Настевич

Украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась впечатляющим достижением в сети - она стала второй в рейтинге Top Instagram Influencers in Ukraine, сразу после президента страны Владимира Зеленского. Об этом звезда сообщила с помощью жаркого снимка в бикини.

Радостной новостью и откровенным фото Леди Ле поделилась на своей странице в Instagram.

Никитюк запечатлена в мини бикини с анималистичным принтом и белой шляпке на фоне цветущих кустов. Она загорает на лежаке, томно глядя на камеру.

Также ведущая показала скрин, подтверждающий ее популярность в известной социальной сети.

Вторая после президента: Леся Никитюк в бикини похвасталась впечатляющим достижениемВторая после президента: Леся Никитюк в бикини похвасталась впечатляющим достижением

Леся Никитюк похвасталась соблазнительной фигурой и популярностью в соцсети (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Я вторая в рейтинге Top Instagram Influencers in Ukraine. Я - второй человек после президента", - гордо сообщила Леся.

Отметим, что у Никитюк 3,7 миллиона подписчиков в Instagram, а у Владимира Зеленского - 9.2 миллиона.

Позже знаменитость в комментарии поблагодарила своих фолловеров.

"Чорт забирай… мені дуже приємно! Дякую вам мої #Лепідписники, ви в мене найдобріші і найфортовіші в світі! А ше у вас ніколи не буде проблем, бо моя сторінка фортова і приносить удачу! Обнімон", - написала Леся.

Те в ответ засыпали ее поздравлениями и заверили, что для них она все равно первая и лучшая.

  • Лесю, і що тепер, в президенти?
  • Для нас Ви перша. Тільки в президенти не йдіть
  • Кім Кардашьян в шоці
  • Вау!!! Леся, вітаю!!! Ти заслуговуєш на це!
  • Шо значить друга? Президент не така вже й гарнюня в нас! то випадково..
  • Леся Іванівна, ти в курсі, шо ти найкраща?
  • Заслуженно
  • Леся, Вы для нас перша, завжди перша
  • Леся, Вы лучшая!!!
  • Перша Леди
  • Красавица и умница!!! Это справедливый рейтинг!!!!
  • Очень красивая
  • Молодець, Лесюнь

Напомним, ранее Леся Никитюк в прозрачной блузке "спровоцировала" резкий рост цен на курорте.

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Леся Никитюк телеведущая
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