Вторая после президента: Леся Никитюк в бикини похвасталась впечатляющим достижением
Украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась впечатляющим достижением в сети - она стала второй в рейтинге Top Instagram Influencers in Ukraine, сразу после президента страны Владимира Зеленского. Об этом звезда сообщила с помощью жаркого снимка в бикини.
Радостной новостью и откровенным фото Леди Ле поделилась на своей странице в Instagram.
Никитюк запечатлена в мини бикини с анималистичным принтом и белой шляпке на фоне цветущих кустов. Она загорает на лежаке, томно глядя на камеру.
Также ведущая показала скрин, подтверждающий ее популярность в известной социальной сети.
Леся Никитюк похвасталась соблазнительной фигурой и популярностью в соцсети (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Я вторая в рейтинге Top Instagram Influencers in Ukraine. Я - второй человек после президента", - гордо сообщила Леся.
Отметим, что у Никитюк 3,7 миллиона подписчиков в Instagram, а у Владимира Зеленского - 9.2 миллиона.
Позже знаменитость в комментарии поблагодарила своих фолловеров.
"Чорт забирай… мені дуже приємно! Дякую вам мої #Лепідписники, ви в мене найдобріші і найфортовіші в світі! А ше у вас ніколи не буде проблем, бо моя сторінка фортова і приносить удачу! Обнімон", - написала Леся.
Те в ответ засыпали ее поздравлениями и заверили, что для них она все равно первая и лучшая.
- Лесю, і що тепер, в президенти?
- Для нас Ви перша. Тільки в президенти не йдіть
- Кім Кардашьян в шоці
- Вау!!! Леся, вітаю!!! Ти заслуговуєш на це!
- Шо значить друга? Президент не така вже й гарнюня в нас! то випадково..
- Леся Іванівна, ти в курсі, шо ти найкраща?
- Заслуженно
- Леся, Вы для нас перша, завжди перша
- Леся, Вы лучшая!!!
- Перша Леди
- Красавица и умница!!! Это справедливый рейтинг!!!!
- Очень красивая
- Молодець, Лесюнь
Напомним, ранее Леся Никитюк в прозрачной блузке "спровоцировала" резкий рост цен на курорте.