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"Вы сильные": Аlyona Alyona, Астафьева, Никитюк записали видеообращение воинам ЗСУ

Новина українською →
Пятница 04 марта 2022 20:42
"Вы сильные": Аlyona Alyona, Астафьева, Никитюк записали видеообращение воинам ЗСУ Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva/)
Автор: Сергей Кулик

Популярные украинские блогерки записали видеообращение, поблагодарив всех защитников Украины.

Видео доступно в соцсетях

К обращению присоединились Даша Астафьева, Аlyona Alyona, Саша Бо, Алена Венум, Jerry Heil, Анна Тринчер, Леся Никитюк, Анна Гресь и другие.

Девушки эмоционально поблагодарили всех защитников украинской земли за споротивление русской окупации.

"Возвращаетсь живыми", - пожелали блогерки всем защитникам Украины.

Ранее мы писали украинские популярные блогеры записали видеобращение к россиянам

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