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Выбрось свой старый халат: Наталья Могилевская показала, в чем ходит дома

Новина українською →
Вторник 14 декабря 2021 12:33
Выбрось свой старый халат: Наталья Могилевская показала, в чем ходит дома Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Марина Настевич

Наталья Могилевская поделилась атмосферным домашним снимком - певица показала, в чем любит ходить дома, а заодно и дала украинкам полезный совет.

На своей странице в Instagram артистка поделилась фото, сделанным на кухне.

Наталья позировала с распущенными волосами и чашкой в руках. При этом на звезде - уютный велюровый домашний костюм нежно-розового цвета, состоящий из свободных брюк и кофты с поясом.

Выбрось свой старый халат: Наталья Могилевская показала, в чем ходит дома

Наталья Могилевская очаровала уютным домашним нарядом (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица призвала девушек выкинуть старые халаты и ходить дома в красивой одежде, ведь это влияет на самооценку.

"Призываю тебя! Выброси свой старый халат. Знаете золотое правило каждой девушки? Красиво выглядеть нужно везде! Одни донашивают дома старые спортивки, другие злоупотребляют халатами, а эти все вещи убивают нашу самооценку", - написала Могилевская.

Исполнительница добавила, что ей очень нравится ее наряд, ведь он и удобный и красивый.

"Для дома я всегда выбираю комфортные, НО...красивые вещи, поэтому мой новый домашний костюм стал прекрасным подарком к Новому году. Такой тёплый и уютный, что даже не хочется его снимать. Хорошо подчеркивает фигуру и радует глаз", - призналась звезда.

Подписчики принялись восхищаться внешним видом Натальи, хотя некоторых и смутила ее не совсем домашняя обувь.

  • Ну да. За наши зарплаты только и покупать такие костюмы
  • В домашнем костюме и на каблуках
  • Великолепна как всегда!
  • Красиво! Слов нет! Ну, а на ногах что? Как-то совсем не по-домашнему…
  • Костюмчик супер, а Натали в таком наряде, необычно, а красиво, классно, молодец, идёт любой наряд
  • Халат выбросила, красивый костюм приобрела! Но лодочки дома?!!!
  • Натали, кого ждешь дома в пижамке?
  • Наталья, вы прекрасна
  • Какая вы стройняшка. Очень вам идёт
  • Невероятно красивая
  • Ви просто супер! Вам дуже личить

Ранее похудевшая Наталья Могилевская сразила шикарным образом на красной дорожке.

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Наталья Могилевская
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