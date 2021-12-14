Выбрось свой старый халат: Наталья Могилевская показала, в чем ходит дома

Наталья Могилевская поделилась атмосферным домашним снимком - певица показала, в чем любит ходить дома, а заодно и дала украинкам полезный совет.

На своей странице в Instagram артистка поделилась фото, сделанным на кухне.

Наталья позировала с распущенными волосами и чашкой в руках. При этом на звезде - уютный велюровый домашний костюм нежно-розового цвета, состоящий из свободных брюк и кофты с поясом.

Наталья Могилевская очаровала уютным домашним нарядом (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица призвала девушек выкинуть старые халаты и ходить дома в красивой одежде, ведь это влияет на самооценку.

"Призываю тебя! Выброси свой старый халат. Знаете золотое правило каждой девушки? Красиво выглядеть нужно везде! Одни донашивают дома старые спортивки, другие злоупотребляют халатами, а эти все вещи убивают нашу самооценку", - написала Могилевская.

Исполнительница добавила, что ей очень нравится ее наряд, ведь он и удобный и красивый.



"Для дома я всегда выбираю комфортные, НО...красивые вещи, поэтому мой новый домашний костюм стал прекрасным подарком к Новому году. Такой тёплый и уютный, что даже не хочется его снимать. Хорошо подчеркивает фигуру и радует глаз", - призналась звезда.

Подписчики принялись восхищаться внешним видом Натальи, хотя некоторых и смутила ее не совсем домашняя обувь.