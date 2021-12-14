Выбрось свой старый халат: Наталья Могилевская показала, в чем ходит дома
Наталья Могилевская поделилась атмосферным домашним снимком - певица показала, в чем любит ходить дома, а заодно и дала украинкам полезный совет.
На своей странице в Instagram артистка поделилась фото, сделанным на кухне.
Наталья позировала с распущенными волосами и чашкой в руках. При этом на звезде - уютный велюровый домашний костюм нежно-розового цвета, состоящий из свободных брюк и кофты с поясом.
Наталья Могилевская очаровала уютным домашним нарядом (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Певица призвала девушек выкинуть старые халаты и ходить дома в красивой одежде, ведь это влияет на самооценку.
"Призываю тебя! Выброси свой старый халат. Знаете золотое правило каждой девушки? Красиво выглядеть нужно везде! Одни донашивают дома старые спортивки, другие злоупотребляют халатами, а эти все вещи убивают нашу самооценку", - написала Могилевская.
Исполнительница добавила, что ей очень нравится ее наряд, ведь он и удобный и красивый.
"Для дома я всегда выбираю комфортные, НО...красивые вещи, поэтому мой новый домашний костюм стал прекрасным подарком к Новому году. Такой тёплый и уютный, что даже не хочется его снимать. Хорошо подчеркивает фигуру и радует глаз", - призналась звезда.
Подписчики принялись восхищаться внешним видом Натальи, хотя некоторых и смутила ее не совсем домашняя обувь.
- Ну да. За наши зарплаты только и покупать такие костюмы
- В домашнем костюме и на каблуках
- Великолепна как всегда!
- Красиво! Слов нет! Ну, а на ногах что? Как-то совсем не по-домашнему…
- Костюмчик супер, а Натали в таком наряде, необычно, а красиво, классно, молодец, идёт любой наряд
- Халат выбросила, красивый костюм приобрела! Но лодочки дома?!!!
- Натали, кого ждешь дома в пижамке?
- Наталья, вы прекрасна
- Какая вы стройняшка. Очень вам идёт
- Невероятно красивая
- Ви просто супер! Вам дуже личить
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