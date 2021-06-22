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Вот так выглядела травести-дива Монро до того, как стала знаменитой: уникальные фото

Новина українською →
Киев, Вторник 22 июня 2021 16:55
Вот так выглядела травести-дива Монро до того, как стала знаменитой: уникальные фото Фото: травести-дива Монро в молодости (vk.com/divamonroeclub)
Автор: RBC.UA

Сегодня травести-дива Монро - одна из самых узнаваемых персон в украинском шоу-бизнесе, которую не спутаешь ни с кем.

Но творческий путь Дивы Монро был не таким легким.

Прежде чем появиться на экранах в качестве ведущей и стать желанной гостьей светских тусовок, Монритта работала в ночных клубах и пробовала силы на сцене. Параллельно яркая эффектная блондинка, которая к тому времени окончательно определилась со своей самоидентификацией, покоряла травести-конкурсы. И, наконец, в 2010-м стала вести свои собственные шоу, а после объявила о сольной карьере.

Сегодня Неугомонная Монро к тому же стала успешным блогером: она активно ведет свой блог в сети Instagram, а также регулярно выкладывает видео на YouTube-канал. В постах артистка рассказывает в том числе о секретах красоты. И хотя своему фирменному имиджу она не изменяет уже много лет, предлагаем посмотреть, как изменилась Монро за последние 10 лет. Узнаете?

Вот так выглядела травести-дива Монро до того, как стала знаменитой: уникальные фотоВот так выглядела травести-дива Монро до того, как стала знаменитой: уникальные фотоВот так выглядела травести-дива Монро до того, как стала знаменитой: уникальные фотоВот так выглядела травести-дива Монро до того, как стала знаменитой: уникальные фотоВот так выглядела травести-дива Монро до того, как стала знаменитой: уникальные фотоВот так выглядела травести-дива Монро до того, как стала знаменитой: уникальные фотоВот так выглядела травести-дива Монро до того, как стала знаменитой: уникальные фотоВот так выглядела травести-дива Монро до того, как стала знаменитой: уникальные фотоВот так выглядела травести-дива Монро до того, как стала знаменитой: уникальные фотоВот так выглядела травести-дива Монро до того, как стала знаменитой: уникальные фотоВот так выглядела травести-дива Монро до того, как стала знаменитой: уникальные фотоВот так выглядела травести-дива Монро до того, как стала знаменитой: уникальные фотоВот так выглядела травести-дива Монро до того, как стала знаменитой: уникальные фотоВот так выглядела травести-дива Монро до того, как стала знаменитой: уникальные фотоВот так выглядела травести-дива Монро до того, как стала знаменитой: уникальные фотоФото: травести-дива Монро в молодости (vk.com/divamonroeclub)

Ранее мы показывали, как выглядела Настя Каменских в юности.

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