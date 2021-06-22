Вот так выглядела травести-дива Монро до того, как стала знаменитой: уникальные фото

Сегодня травести-дива Монро - одна из самых узнаваемых персон в украинском шоу-бизнесе, которую не спутаешь ни с кем.

Прежде чем появиться на экранах в качестве ведущей и стать желанной гостьей светских тусовок, Монритта работала в ночных клубах и пробовала силы на сцене. Параллельно яркая эффектная блондинка, которая к тому времени окончательно определилась со своей самоидентификацией, покоряла травести-конкурсы. И, наконец, в 2010-м стала вести свои собственные шоу, а после объявила о сольной карьере.

Сегодня Неугомонная Монро к тому же стала успешным блогером: она активно ведет свой блог в сети Instagram, а также регулярно выкладывает видео на YouTube-канал. В постах артистка рассказывает в том числе о секретах красоты. И хотя своему фирменному имиджу она не изменяет уже много лет, предлагаем посмотреть, как изменилась Монро за последние 10 лет. Узнаете?

Фото: травести-дива Монро в молодости (vk.com/divamonroeclub)