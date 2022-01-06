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"Выглядишь на 110%!" Довольная Могилевская в одном халате вызвала восторг в сети

Новина українською →
Четверг 06 января 2022 13:15
"Выглядишь на 110%!" Довольная Могилевская в одном халате вызвала восторг в сети Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Styler

Наталья Могилевская любит выглядеть женственно и привлекательно, причем, придерживается этого правила даже дома. Она поделилась с поклонницами нерушимым принципом – даже в домашней обстановке оставаться красивыми и не донашивать старые вещи.

Расслабленные новогодние праздники для певицы – не повод отступать от правил, что она доказала новым фото в Instagram.

На снимке улыбчивая Наталья с макияже и укладкой поизрует в уютном длинном халате молочного оттенка. Рядом с ней – огромный букет белых роз. Частично на фото можно рассмотреть интерьер и увидеть праздничный новогодний декор.

&quot;Выглядишь на 110%!&quot; Довольная Могилевская в одном халате вызвала восторг в сети

Наталья Могилевская показала домашний привлекательный образ (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Оливье! Кто уже съел все, что было приготовлено на Новый год?" – поинтересовалась она.

Поклонники обратили внимание на уютный и пушистый халат Натальи и начали живо интересоваться, где они могут купить точно такой же. Также они не скупились на комплименты для звезды.

  • Шикарный халат, как и его обладательница
  • Красотуля наша
  • Наталья, халат классный
  • Суперкрасоточка
  • Замечательная, невероятная, позитивная
  • Наталья, вы как всегда бесподобны!
  • Такая секси
  • Хорошуличка, выглядишь на 110%
  • Красота! Такой позитив!
  • Шикарная!

Напомним, что ранее Наталья Могилевская показала фото бэкстейджа новогоднего огонька, на котором запечатлена с давней подругой Ириной Билык. Снимок вызвал бурное обсуждение в сети. Пользователей удивил внешний вид Ирины, которую упрекнули в чрезмерным увлечении пластикой.

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Наталья Могилевская
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