"Выглядишь на 110%!" Довольная Могилевская в одном халате вызвала восторг в сети
Наталья Могилевская любит выглядеть женственно и привлекательно, причем, придерживается этого правила даже дома. Она поделилась с поклонницами нерушимым принципом – даже в домашней обстановке оставаться красивыми и не донашивать старые вещи.
Расслабленные новогодние праздники для певицы – не повод отступать от правил, что она доказала новым фото в Instagram.
На снимке улыбчивая Наталья с макияже и укладкой поизрует в уютном длинном халате молочного оттенка. Рядом с ней – огромный букет белых роз. Частично на фото можно рассмотреть интерьер и увидеть праздничный новогодний декор.
Наталья Могилевская показала домашний привлекательный образ (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
"Оливье! Кто уже съел все, что было приготовлено на Новый год?" – поинтересовалась она.
Поклонники обратили внимание на уютный и пушистый халат Натальи и начали живо интересоваться, где они могут купить точно такой же. Также они не скупились на комплименты для звезды.
- Шикарный халат, как и его обладательница
- Красотуля наша
- Наталья, халат классный
- Суперкрасоточка
- Замечательная, невероятная, позитивная
- Наталья, вы как всегда бесподобны!
- Такая секси
- Хорошуличка, выглядишь на 110%
- Красота! Такой позитив!
- Шикарная!
Напомним, что ранее Наталья Могилевская показала фото бэкстейджа новогоднего огонька, на котором запечатлена с давней подругой Ириной Билык. Снимок вызвал бурное обсуждение в сети. Пользователей удивил внешний вид Ирины, которую упрекнули в чрезмерным увлечении пластикой.