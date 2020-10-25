Так выглядит счастье: Джамала растрогала нежными семейными фото с мужем и сыном

Певица порадовала фанатов новым интервью

Джамала, на странице которой все чаще можно увидеть теплые семейные снимки, опубликовала серию кадров с прогулки с любимым мужем и младшим сыном. Фото, сделанные специально для нового проекта журнала Vogue, получились стильными и яркими. Джамала примерила длинное пальто в клетку, красное платье и туфли на низком каблуке. Но главное на снимках - атмосфера любви и счастья, которую тут же отметили фанаты.

Джамала с мужем и сыном на прогулке (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Так интересно, что эта неделя в инстаграм у меня выдался особенно семейной. Где-то увидела у себя коммент "никогда не подумала бы, что Джамала может быть мамой-наседкой". Ха-ха, еще как могу! Бывает по-разному, но как читайте в моем первом интервью на эту тему...", - написала она под галереей.

Джамала показала семейное счастье (фото: instagram.com/jamalajaaa)

В интервью певица дала много откровенных ответов о материнстве. Так, Джамала призналась, что совмещать карьеру и материнство ей крайне нелегко. "Я считаю, что абсолютный подвиг - совмещать работу и грудное кормление. Все женщины, которым это удается, - для меня герои. Это очень тяжело. Все вокруг говорят: “это же прекрасно”, “это чудо”, “это синхронизация”, “это естественность”, но когда ты работаешь - это не естественно каждый час отрываться от работы и кормить. Представьте, я еду на съемки клипа, где я 10 часов в кадре, или в студию на запись, а параллельно думаю о кормлении… У меня каждый день сейчас такой", - откровенничает знаменитость.

Также она рассказала, что проводить выходные вместе - добрая традиция. "Да, у нас такая традиция. Это субботы, когда дети полдня у бабушки с дедушкой. А в воскресенье мы всегда практически вместе, всегда вчетвером. Я в воскресенье всегда без няни. Я вообще была долгое время без няни, найти во время карантина было сложно. Бабушки с дедушками помогали, но все равно после рождения Селима, без няни, было ощущение, что жизнь моя закончена. (Смеется.) Сейчас няня постоянно с нами, практически всю неделю. Ну а в воскресенье мы с Селимкой, Эмиром и Бекиром проводим целый день вместе".

Напомним, ранее Джамала рассказала секреты семейного счастья.