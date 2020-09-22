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Так выглядит счастье: Регина Тодоренко умилила нежным фото с сыном

Новина українською → Вторник 22 сентября 2020 14:31
Так выглядит счастье: Регина Тодоренко умилила нежным фото с сыном Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Автор: Марина Настевич

Телеведущая наслаждается каждой минутой с малышом

Регина Тодоренко успешно смогла совмещать материнство и карьеру на телевидении. Вместе с мужем Владом Топаловым они растят сыночка Михаила, которому скоро исполнится уже два года. Певец очень помогает супруге с ребенком и не боится оставаться с малышом вдвоем, когда той приходится уехать по работе.

Из-за разлук Регина старается насладиться каждой минутой, проведенной с маленьким Майклом, как они называют сына в семье. На своей странице в Instagram телеведущая поделилась нежным снимком с малышом и призналась, что это и есть ее счастье.

На фото Тодоренко и ее сын запечатлены во время прогулки на улице - звездная мама прижалась к ребенку и обнимает его одной рукой, а тот спит, трогательно держась за мамин палец. На Регине - розовый худи, волосы она собрала в пучок и не стала делать макияж. Маленький Майкл заботливо одет в зеленую курточку и синюю шапку, а сверху накрыт белым одеялом.

Так выглядит счастье: Регина Тодоренко умилила нежным фото с сыном

Регина Тодоренко показала милое фото с подросшим сыном Майклом (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Счастье выглядит именно так) Сколько у вас детей?" - подписала милый снимок теледива.

В комментариях пользователи сети делятся своим количеством счастья и умиляются очаровательному снимку.

  • Если счастье выглядит так, то что ж остается бездетным?..
  • Двое! Рожайте ещё
  • 2 пацана, одному 5 лет (тоже Миша:)) другому 1,5 года
  • Именно ради такого контента я подписывалась на тебя
  • Две лапочки дочки, сыночек не получился. А вы сколько хотите?
  • Какие конфетки!
  • Счастливая мамочка
  • Два солнышка
  • Четверо: три сына и муж
  • Регина вы хорошая мама, ваши чувства не наигранные, это сразу видно. Желаю вам много деток.
  • Одна! И мне хватает

Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов признались, что уже думали о пополнении в семье и даже в шутку придумали имена для второго ребенка.

Ранее Регина Тодоренко раскрыла поклонникам правду о своей жизни и показала, как выглядит без косметики.

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