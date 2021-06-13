Как выглядит тайный муж Аниты Луценко: фитнес-тренер показала любимого и сделала признание
Анита Луценко тщательно скрывает от общественности своего любимого и отца дочери Мии. К слову, фитнес-тренер не единственная украинская знаменитость, которая прячет избранника за семью замками. Например, Ольга Цибульская также много лет скрывает мужа, хоть недавно в прессу и просочилась информация о якобы супруге звезды. А вот Анита решила познакомить общественность со второй половинкой сама.
В программе "Світське життя" звездный фитнес-тренер впервые сделала признание о гражданском муже и даже показала, как он выглядит.
Так, Анита и ее возлюбленный отправились в гостеприимную Грузию в гости к Иракли Макацарии, где отлично провели время в компании друзей среди живописной природы.
Пара до сих пор не расписана, они воспитывают 4-длетнюю дочь. Муж Аниты по имени Александр всячески избегает публичности – ему не нравиться быть на виду.
Скриншот видео (YouTube/ Світське життя )
"Это путешествие мы ехали вместе, потому что Саша очень хорошо давно дружит с Иракли. Это было идеально, потому что и день рождения у него вчера был. Вчера отпраздновали грузинский день рождения, и это было очень круто и невероятно. Я считаю, что организовала хороший подарок тем, что мы поехали вместе сюда", — прокомментировала фитнес-тренер.
Также она кокетливо обошла вопрос о подарке для любимого, лишь уточнив, что это был "десерт-десерт".
Анита впервые показала мужа Алексндра
В день выхода программы на экраны, Анита рискнула показать любимого в Instagram Stories. Пара была одета нарядно и торжественно. Лица мужчины не видно – он обнял любимую и спрятался за ее в объемной укладкой.
Анита показала романтиный кадр с любимым (фото:instagram.com/anitasporty)
К слову, Аните приписывали роман с ее партнером по Танцам со звездами 2018 Александром Прохоровым. Тогда звездный фитнес-тренер призналась, что репетиции и выступления ей давались непросто – пара ссорилась, а сама Луценко неоднократно получала травмы.