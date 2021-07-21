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Вылитый отец: Тина Кароль показала повзрослевшего сына (видео)

Новина українською →
Среда 21 июля 2021 11:06
Вылитый отец: Тина Кароль показала повзрослевшего сына (видео) Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Марина Настевич

Тина Кароль порадовала поклонников новым видео со своим 12-летним сыном Вениамином. Мальчик живет и учится в Великобритании, но летние каникулы он проводит со звездной мамой на родине.

В разделе сториз своего Instagram певица опубликовала милый видеоролик, в котором они с наследником обсуждают книгу, которую сейчас чмтает Веня.

Тина обнимает мальчика, гладит его по волосам и спрашивает, что он будет читать. Тот показывает довольно толстую книгу на английском языке и рассказывает, что это история о легендарном итальянском художнике Леонардо да Винчи.

Кароль удивляется, что "он выбрал такую толстую книжку". Однако Веня так не считает.

"Она не толстая. Пойди в нашу библиотеку в школе, ты увидишь более толстые книги" , - отметил подросток.

В конце певица говорит "Люблю тебя".

Видео было выложено на фан-страничке Тины. Поклонники подметили, что Вениамин очень похож на своего покойного отца Евгения Огира. Они оставили звездной маме с сыном много теплых слов в комментариях.

  • Очень воспитанный и умный мальчик, гордость мамы
  • Так трепетно наблюдать, каким Веня становится с каждым годом: таким взрослым, заботливым,чутким и скромным вместе с тем. Очень восхищаюсь этим мальчиком вместе с его мамой
  • Любимки наши, Веня так вырос
  • Какие красивые отношения между Тиной и Вениамином. Пусть продлятся на всю жизнь. Красавцы.
  • Веня такой молодец
  • На папу очень похож
  • Как быстро Веня взрослеет, исчезли округлые щечки. Не успеет Тина оглянуться ,как птенчик вылетит из гнезда. А пока еще припадает к маме, принимает ее ласки, не стесняется. Видна их взаимная любовь
  • Очень понравился Веня, очень классный парень
  • Вылитый отец
  • Молодчинка, такий дорослий вже!
  • Уже такой взрослый
  • Такой воспитанный, умный прям вааай. Мамина гордость
  • Какие хорошенькие
  • Какой классный парень

Напомним, ранее манящая Тина Кароль соблазнила постельным фото и покорила нежностью.

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