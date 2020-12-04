Утренник в детском саду: Гвоздева раскритиковала финал "Танцев со звездами"

Илона Гвоздева, которая беременной участвовала в "Танцах со звездами 2020", высказалась о результатах шоу. Танцовщица считает, что решение отдать в финале победу сразу двум парам - Санте Димопулос с Максом Леоновым и Юлии Саниной с Димой Жуком - высосано из пальца, ведь это не утренник в детском саду.

Гвоздева уверена, что в финал вышли три сильные женщины, все они очень разные, и каждая заслуживает победы. Танцовщица своей фавориткой считала Санину, которая пришла на проект совсем не умея профессионально танцевать, но продемонстрировала невероятный рост. Об этом пишет "Телеграф".

"Соревновались профессионализм - Санта Димопулос, народная любовь и рост - Юля Санина, эмоциональная страсть и мудрость - Надежда Мейхер. Мне хотелось, чтобы победила девочка, которая пришла на паркет и с нуля научилась танцевать, перевоплотилась в настоящего профессионала, раскрылась, избавилась от внутренних зажимов. Считаю, что именно Юля Санина показала такой рост. Но победа Санты - абсолютно заслуженная", - высказалась Илона.

При этом объявление двух победителей танцовщицу возмутило. По ее мнению, не бывает двух первых мест. А на месте Саниной, она бы отказалась от кубка.

"Это очень странно. История, высосанная из пальца, чтобы никого не обидеть. Я бы на месте Юли отказалась от чужого кубка. Нужно уметь принимать поражение с достоинством. Это же не утренник в детском саду, на котором у ребенка забрали конфету", - возмутилась Илона.

Напомним, что проект "Танцы со звездами" выиграли Санта Димопулос и Макс Леонов. Позже экс-"ВИА Гра" призналась, что изнурительные тренировки довели ее до обморока и капельниц. В финале Санта отдала кубок Юлии Саниной, а позже организаторы признали, что победителями в этом году станут две пары.

А вот сама Илона Гвоздева танцевала в паре с телеведущим Дмитрием Танковичем. Пара покинула проект во время первого же голосования. Позже украинцы в соцсетях сильно возмущались, что судьи обидели беременную Гвоздеву.

Ранее мы писали про всех беременных участниц "Танцев со звездами" - в Украине и не только.