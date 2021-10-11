На высоте 140 метров: Макс Барских дал уникальный концерт на крыше торгового центра в Киеве

Популярный украинский артист Макс Барских порадовал поклонников необычным и даже уникальным концертом - он выступил на высоте 140 метров на крыше торгового центра в Киеве.Выступление также транслировалось на огромных экранах, установленных внизу.

Об этом сообщает корреспондент Lite , который побывал на ярком шоу.

В субботу, 9 октября ТРЦ Gulliver отпраздновал свой день рождения. В этом году все проходило в космической тематике, ведь сначала проходила презентация мурала "космическая Вселенная". Новый арт-объект страны расположился на высоте 140 метров. Это сейчас максимально высоко расположенный мурал, который вошел в "рекорды Украины".

Ведущей праздника была Оля Цибульская, а на сцене выступали такие артисты: Dаntes, TAYANNA, O.Torvald, Злата Огневич, Кристина Соловий, Jerry Heil, Анна Трінчер, TamerlanAlena, Alyosha, Karta Svitu, Ingret и Misha Romanova.

Главным хедлайнером празднования на космической высоте стал Макс Барских. Концерт транслировался вживую с экранов и снимался с дрона для масштабного эффекта. Мировое шоу и выступление артиста транслировали крупнейшие фасадные экраны Европы к радости собравшихся фанатов.

Поклонники исполнителя, как и он сам, остались в восторге от такого необычного и яркого выступления.

Макс Барских дал концерт на крыше на высоте 140 метров (пресс-служба)

"Киев, спасибо за вчерашний вечер и за незабываемые эмоции. Несмотря на температуру, на высоте 140 метров нам было очень жарко. Объявляю сезон open air закрытым!" - написал Барских на своей странице в Instagram.