Высший пилотаж! Астафьева в кожаном лифчике показала свой черно-белый соблазн
Даша Астафьева давно снискала славу соблазна в чистом виде, а ее эстетически -эротические фото стали предметом восхищения поклонников. Певица и актриса балует их не только чувственными кадрами, но и будоражит умы рассуждениями на важные жизненные темы, вдохновляет девушек и призывает их полюбить и принять себя. Очередной черно-белый атмосферный фотосет звезды буквально свел ее фанов с ума.
Знаменитость разместила парочку пикантных кадров на личной странице в Instagram.
Даша облачилась в кожаный лиф и трусики высокой пасадки, она расположилась на кровати и чувственно позирует на камеру. На портретном снимке можно детально рассмотреть прическу и макияж томной звезды – призывный взгляд и стрелки на веках, пухлые чувственные губы, копна завитых локонов переброшена на одну сторону.
Даша Астафьева показала соблазнительные снимки в постели (фото: instagram.com/da_astafieva)
"Sweet dreams", - коротко подписала соблазнительные постельные кадры Даша.
- Самая красивая
- Как всегда - высший пилотаж, парашют всегда с собой необходимо носить рядом с такой женщиной
- Нельзя быть такой идеальной
- Шикарная леди
- Вдохновение
- Потрясающая
- Даша, ну вы очень грациозная и красивая
- Какая женщина! Дарья - стиль, вдохновение, он за вери хай левел и кадр с душой
- Эталон красоты
Напомним, что ранее Даша Астафьева в женственном винтажном корсетном платье показала результат жаркого фотосета.