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Высший пилотаж! Астафьева в кожаном лифчике показала свой черно-белый соблазн

Новина українською → Среда 05 мая 2021 16:34
Высший пилотаж! Астафьева в кожаном лифчике показала свой черно-белый соблазн Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Lite

Даша Астафьева давно снискала славу соблазна в чистом виде, а ее эстетически -эротические фото стали предметом восхищения поклонников. Певица и актриса балует их не только чувственными кадрами, но и будоражит умы рассуждениями на важные жизненные темы, вдохновляет девушек и призывает их полюбить и принять себя. Очередной черно-белый атмосферный фотосет звезды буквально свел ее фанов с ума.

Знаменитость разместила парочку пикантных кадров на личной странице в Instagram.

Даша облачилась в кожаный лиф и трусики высокой пасадки, она расположилась на кровати и чувственно позирует на камеру. На портретном снимке можно детально рассмотреть прическу и макияж томной звезды – призывный взгляд и стрелки на веках, пухлые чувственные губы, копна завитых локонов переброшена на одну сторону.

Высший пилотаж! Астафьева в кожаном лифчике показала свой черно-белый соблазн

Высший пилотаж! Астафьева в кожаном лифчике показала свой черно-белый соблазн

Даша Астафьева показала соблазнительные снимки в постели (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Sweet dreams", - коротко подписала соблазнительные постельные кадры Даша.

  • Самая красивая
  • Как всегда - высший пилотаж, парашют всегда с собой необходимо носить рядом с такой женщиной
  • Нельзя быть такой идеальной
  • Шикарная леди
  • Вдохновение
  • Потрясающая
  • Даша, ну вы очень грациозная и красивая
  • Какая женщина! Дарья - стиль, вдохновение, он за вери хай левел и кадр с душой
  • Эталон красоты

Напомним, что ранее Даша Астафьева в женственном винтажном корсетном платье показала результат жаркого фотосета.

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