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Взгляд счастливой женщины: Алина Гросу растрогала нежными новогодними фото с женихом

Новина українською →
Понедельник 03 января 2022 12:31
Взгляд счастливой женщины: Алина Гросу растрогала нежными новогодними фото с женихом Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Марина Настевич

Украинская певица и актриса Алина Гросу отмечала Новый год вместе со своим женихом, российским актером Романом Полянским. Пара устроила нежный и милый праздничный фотосет, не стесняясь демонстрировать чувства.

Трогательными кадрами с любимым артистка поделилась в Instagram.

Влюбленные мило позировали в обнимку, а на одном из фото Роман нежно целует Алину в щечку. На заднем плане можно увидеть наряженную елку и Деда Мороза.

Молодые люди выглядят очень счастливыми. К слову, певица была одета в черный наряд с глубоким декольте, а свои светлые кудри оставила распущенными.

Взгляд счастливой женщины: Алина Гросу растрогала нежными новогодними фото с женихомВзгляд счастливой женщины: Алина Гросу растрогала нежными новогодними фото с женихомВзгляд счастливой женщины: Алина Гросу растрогала нежными новогодними фото с женихом

Алина Гросу с женихом Романом Полянским умилили нежностью (фото: instagram.com/alina_grosu)

"С Новым годом, друзья!", - подписала коротко фото Гросу.

Пользователи сети засыпали пару умиленными комментариями и поздравлениями с Новым годом.

  • Какие же прекрасные
  • Аххх, Рома такой красавчик!
  • Погляд щасливої жінки
  • С Новым годом, дорогие! Будьте самыми счастливыми на свете!
  • Аліна , як завжди елегантна. Ну а Роман, просто Роман. З Новим роком
  • Чудесна пара!!! Щастя Вам. З Новим роком!!!
  • Вы - лучшая пара
  • Счастья вам
  • С Новым годом!!! Будьте счастливы! Вы очень классные!
  • Просто Красавица!!!
  • Аліна, ви така класнючаааааа пара!!!!!
  • Лапочки

Напомним, ранее Гросу призналась, какой самый дорогой подарок получала от Полянского.

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Алина Гросу
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