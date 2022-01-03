Взгляд счастливой женщины: Алина Гросу растрогала нежными новогодними фото с женихом
Украинская певица и актриса Алина Гросу отмечала Новый год вместе со своим женихом, российским актером Романом Полянским. Пара устроила нежный и милый праздничный фотосет, не стесняясь демонстрировать чувства.
Трогательными кадрами с любимым артистка поделилась в Instagram.
Влюбленные мило позировали в обнимку, а на одном из фото Роман нежно целует Алину в щечку. На заднем плане можно увидеть наряженную елку и Деда Мороза.
Молодые люди выглядят очень счастливыми. К слову, певица была одета в черный наряд с глубоким декольте, а свои светлые кудри оставила распущенными.
Алина Гросу с женихом Романом Полянским умилили нежностью (фото: instagram.com/alina_grosu)
"С Новым годом, друзья!", - подписала коротко фото Гросу.
Пользователи сети засыпали пару умиленными комментариями и поздравлениями с Новым годом.
- Какие же прекрасные
- Аххх, Рома такой красавчик!
- Погляд щасливої жінки
- С Новым годом, дорогие! Будьте самыми счастливыми на свете!
- Аліна , як завжди елегантна. Ну а Роман, просто Роман. З Новим роком
- Чудесна пара!!! Щастя Вам. З Новим роком!!!
- Вы - лучшая пара
- Счастья вам
- С Новым годом!!! Будьте счастливы! Вы очень классные!
- Просто Красавица!!!
- Аліна, ви така класнючаааааа пара!!!!!
- Лапочки
Напомним, ранее Гросу призналась, какой самый дорогой подарок получала от Полянского.