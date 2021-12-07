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"Взгляд тигрицы, фигура пантеры": соблазнительная Астафьева в лифе восхитила пышным бюстом

Новина українською →
Вторник 07 декабря 2021 11:38
"Взгляд тигрицы, фигура пантеры": соблазнительная Астафьева в лифе восхитила пышным бюстом Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Styler

Даша Астафьева недавно в очередной раз заставила сердца поклонников биться чащ, показав им эффектный и чувственный фотосет в образе Фриды Кало. Певица была настолько органична, что ее фаны не смогли пройти мимо творческого эксперимента артистки и завалили ее цунами комплиментов.

Звезда решила показать в Instagram еще больше кадров атмосферной фотосессии и не на шутку завела сеть.

Даша предстала перед поклонниками в лифе с цветочным принтом, подчеркнувшем ее пышный бюст. Она держит во рту сигарету и позирует перед объективом фотографа.

На груди у Даши красуются нити красных бус, на голове – объемный венок из роз, в ушах – свисающие золотые серьги.

&quot;Взгляд тигрицы, фигура пантеры&quot;: соблазнительная Астафьева в лифе восхитила пышным бюстом

Даша Астафьева показала кадры атмосферной фотосессии (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Снилось, что у меня съемка в пещере Минотавра. Снимали быстро, нервно. Торопились, чтоб он нас не застал…Пытались передать атмосферу подземного царства чудовища, его коридоры и устланные цветами и лианами гостивших невольниц ложа", - рассказал о своем необычном сновидении певица.

"В итоге, вся съемочная группа ушла, а я (в принципе, как всегда) осталась. Возвращается Минотавр. У меня мурашки по коже от страха… Я, видя его тень на пороге, как заору! Через несколько мгновений, Минотавр греет на плите молоко и достает конфеты и пончики из своих потайных шкафчиков", - озвучила необычный исход сна Даша.

&quot;Взгляд тигрицы, фигура пантеры&quot;: соблазнительная Астафьева в лифе восхитила пышным бюстом

&quot;Взгляд тигрицы, фигура пантеры&quot;: соблазнительная Астафьева в лифе восхитила пышным бюстом

Даша Астафьева предстала в образе Фриды Кало (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Я сижу довольная и листаю Инстаграм. Кто поверит, что у нас ничего не было… правильно. Тот, кто курил со мной перед сном", - подытожила звезда.

"А в жизни вы курите?" – поинтересовалась одна из подписчиц певицы."Редко. Только перед сном", - ответила Даша и сопроводила текст озорным смеющимися смайлом.

&quot;Взгляд тигрицы, фигура пантеры&quot;: соблазнительная Астафьева в лифе восхитила пышным бюстом

Скриншот (instagram.com/da_astafieva)

Поклонникам очень понравился дерзкий образ певицы, и они сообщили звезде об этом в комментариях.

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  • Взгляд тигрицы, фигура пантеры
  • Красива во всем! И в образах, и в жизни, и душой
  • Вы великолепны!
  • Ты супер!

Напомним, что ранее Даша Астафьева рассказала об отношении к измене и поделилась историей из личной жизни.

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