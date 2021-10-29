Взялся за старое: Киану Ривз сделал коллегам по съемкам баснословно дорогие подарки
Американский актер Киану Ривз, известный своей щедростью, вновь ошарашил общественность. После завершения съемок "Джон Уик 4" он подарил четверым каскадерам часы Rolex с именными гравировками стоимостью около 10 тысяч долларов.
Об этом в Instagram рассказал один из каскадеров Джереми Маринас, похваставшись подарком.
То, что голливудский актер Киану Ривз добрый и щедрый, знает весь мир. Все, кто когда-либо сотрудничал с Ривзом, отзываются о нем как о всегда вежливом, скромном и дружелюбном человеке. А еще - щедром. Так, $80 млн гонорара за трилогию "Матрица" актер распределил между членами съемочной группы. И вот - новый презент.
Киану Ривз (фото: Getty Images)
По случаю окончания съемок фильма "Джон Уик 4" актер подарил команде каскадеров из четырех человек шикарные часы Rolex Submariner с именной гравировкой. Такие модели оцениваются в около 10 тысяч долларов.
Один из каскадеров - Джереми Маринас - запостил снимок в Instagram и написал: "Это лучший подарок в моей жизни". На часах выгравированы слова: "Пятерка Джона Уика. Джереми. С благодарностью от Киану".
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