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Взялся за старое: Киану Ривз сделал коллегам по съемкам баснословно дорогие подарки

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Пятница 29 октября 2021 21:17
Взялся за старое: Киану Ривз сделал коллегам по съемкам баснословно дорогие подарки Киану Ривз (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

Американский актер Киану Ривз, известный своей щедростью, вновь ошарашил общественность. После завершения съемок "Джон Уик 4" он подарил четверым каскадерам часы Rolex с именными гравировками стоимостью около 10 тысяч долларов.

Об этом в Instagram рассказал один из каскадеров Джереми Маринас, похваставшись подарком.

То, что голливудский актер Киану Ривз добрый и щедрый, знает весь мир. Все, кто когда-либо сотрудничал с Ривзом, отзываются о нем как о всегда вежливом, скромном и дружелюбном человеке. А еще - щедром. Так, $80 млн гонорара за трилогию "Матрица" актер распределил между членами съемочной группы. И вот - новый презент.

Взялся за старое: Киану Ривз сделал коллегам по съемкам баснословно дорогие подарки

Киану Ривз (фото: Getty Images)

По случаю окончания съемок фильма "Джон Уик 4" актер подарил команде каскадеров из четырех человек шикарные часы Rolex Submariner с именной гравировкой. Такие модели оцениваются в около 10 тысяч долларов.

Один из каскадеров - Джереми Маринас - запостил снимок в Instagram и написал: "Это лучший подарок в моей жизни". На часах выгравированы слова: "Пятерка Джона Уика. Джереми. С благодарностью от Киану".

Ранее мы писали, что Зейн Малик и Джиджи Хадид расстались после того, как певец избил маму возлюбленной.

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