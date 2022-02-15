"Я счастлива": Зои Кравиц рассказала о разводе, хейте и отношениях с Ченнингом Татумом

После роли в сериале "Большая маленькая ложь" в талантах Зои Кравиц убедился весь мир. Но сама девушка признается, что долго не могла избавиться от комплексов неполноценности, связанных с популярностью ее культового отца.

"Люди всегда считали, что если я получила работу, то только благодаря этому. Это было тяжело. Но я была невероятно привилегированна, это факт. Легко нашла агента. Не собираюсь притворяться, что это не помогло мне", – говорит Зои.

Актриса украсила новую обложку (фото: instagram.com/zoeisabellakravitz)

"Я горжусь тем, откуда я родом. Теперь приятно находиться в пространстве, где я чувствую, что, когда люди спрашивают меня о моих родителях, я не говорю: "Давай не будем об этом говорить". Я отвечаю: "Они классные. Я благодарна за то, что я их ребенок. А еще я сама себе личность", – рассказала Зои.

По словам девушки, дополнить список актрис, которые ранее играли Женщину-кошку, было честью для нее. Чтобы достичь идеальной формы, после восьмичасового рабочего дня она три часа тренировалась дома. Также звезда дала комментарий по поводу обрушившегося на нее хейта после ее "голого" платья на Met Gala.

Зои Кравиц рассказала о Ченнинге Татуме (фото: instagram.com/zoeisabellakravitz)

"Неудобство в человеческом теле – это колонизация/промывание мозгов. Это просто тело. Мы все его получили. Тот факт, что люди не думают, что то, что они говорят, влияет на знаменитость, потому что вы для них не человек, – это сумасшествие".

В интервью звезде задали много личных вопросов. Так, Зои призналась, что к разводу ее привел самоанализ и длительный карантин. А вот в отношениях с новым бойфрендом знаменитость явно следует правилу "счастье любит тишину". На вопрос об отношениях с Ченнингом Татумом она ответила коротко: "Я счастлива".