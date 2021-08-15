"Я была в шоке": взволнованная Ребрик призналась, почему дочь заставила ее переживать

Лили Ребрик с удовольствием посвящет в свою жизнь многочисленную армию поклонников, которые с интересом следят за "дикой семейкой" и берут на вооружении советы своего кумира. Так, ведущая рассказывает о знаковых событиях и делится радостями, переживаниями и тревогами. В этот раз поводом для волнени стал… отъезд ее старшей дочери Дианы в лагерь.

Ведущая на странице в Instagram рассказала о своем беспокойство и попутно похвалила девочку за ее собранность и самостоятельность, а также вспомнила о своем опыте летнего отдыха с пользой.

Лилия показала счастливые и полные любви и нежности снимки с Дианой. Мама и дочка позируют в домашних интерьерах и даже гримасничают на камеру.

"Чемоданы собраны! Модную одежду - выглажена, украшения, как видите, уже на ребенке! Диана едет на 10 дней в спортивный лагерь. Ух, как же я волнуюсь!" - поделилась своими эмоцими ведущая.

Оказалось, что девочка собралась в лагерь от танцевальной студии своего папі-хореографа, но в этом году он, к сожалению, сопровождать группу не сможет. Так, девочка отправилась в Карпаты на отдых с тренерами из студии.

Лилия Ребрик поделилась своими переживаниями из-за дочки Дианы (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лилия похвалила старшую дочь за самостоятельность и дисциплинированность, но ревизию ее чемоданов все же провела.

"Диана легери обожает, считала дни до поездки! Удивляюсь, какая у меня уже взрослая дочь! Сама собрала чемоданы - я только их проверила и приложила необходимо и забрала лишнее (например, нашла там свою косметику). Кстати, очень грамотно собралась - я прям в шоке была! И меняющуюся карпатской погоду учла, и несколько купальников взяла, и даже банный халат! Все это так радует, но, как подумаю, что она там без родителей, то все равно волнуюсь", - призналась тревожная звездна мама.

Но потом она вспомнила свои поездки в летний лагерь и предалась ностальгии. Лилия, в свое время, тоже ездила на спортивные сборы, ведь серьезно занималась художественной гимнастикой.

"Мама моя вышивала на каждой вещи инициалы моего имени, чтобы не перепутала и не потеряла! Это такие теплые детские воспоминания! Кстати, Дикий тоже всегда ездил, странно, что мы там еще детьми не встретились", - недоумевает Лилия.