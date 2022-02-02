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"Я всё еще слишком молода": Хайли Бибер объяснила, почему она не готова иметь детей

Новина українською →
Среда 02 февраля 2022 16:19
"Я всё еще слишком молода": Хайли Бибер объяснила, почему она не готова иметь детей фото: instagram.com/haileybieber
Автор: Сергей Кулик

Хейли Бибер заявила, что она слишком молода и не планирует пока заводить детей с Джастином Бибером

Модель рассказала в интервью Wall Street Journal о том, что изначально хотела иметь детей когда была моложе, но недавно передумала.

Хейли зсообщила, что пока не готова заводить детей, и добавила: "Я думаю, в идеале в ближайшие пару лет мы бы попробовали. Но есть причина, по которой это называют попыткой, верно? Вы не знаете, сколько времени займет этот процесс".

Хейли Бибер подтвердила, что пара не станет родителями в 2022 году, потому что впереди у них "беспокойный" год.

В этом месяце 27-летний Джастин Бибер начнет свой всемирный тур "Justice", названный в честь его прошлогоднего студийного альбома. Он продлится до марта 2023 года и Хейли Бибер поделилась, что впервые планирует присоединиться к супругу в туре. В этом году она также сосредоточится на запуске своего нового бренда по уходу за кожей Rhode.

Хейли Бибер призналась, что у нее были мысли стать матерью как можно раньше. Но когда девушке исполнилось 25 лет, она подумала, что еще слишком молода.

Ранее мы писали о том, что Хайли Бибер стала новым "ангелом" Victoria's Secret

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