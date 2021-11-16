Юлик заговорил о важном: "вы думаете, что артисты всегда сияют в софитах камер?"

"Вы думаете, что артисты люди, которые всегда сияют в софитах камер и не только? Существует еще и обычная, повседневная жизнь и хлопоты, такие же, как и у вас. Начиная от "разборок" за коммунальные платежки, продолжая покупками в супермаркете на неделю. Я всегда честен! Перед собой, прежде всего, и, конечно же, перед вами",- написал Юлик.

Юлик с семьей (фото: instagram.com/julikofficial)

"Жизнь быстро, просто моментально движется вперед, не успеваешь проснуться - а уже вечер, и дальше новый день. День, который я стараюсь провести с пользой ради благосостояния и благополучия моей семьи и страны. Этот пост я написал, чтобы вы прочитали и поняли, что стоит читать все мои сообщения и то, что я могу быть серьезным", - пояснил певец.

Пост артист подкрепил фото с уверенным взглядом в классическом костюме.

Юлик (фото: instagram.com/julikofficial)

Подписчики Юлика поддержали его и засыпали лестными комментариями:

Усі мають повсякденне життя. Без винятку

Важливо пам'ятати, що ми всі люди

Гарний пост ви написали

Без побутових проблем нікуди

Допис життєвий. Всі ми живемо в цій "суматосі"

Юлик (фото: instagram.com/julikofficial)