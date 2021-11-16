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Юлик заговорил о важном: "вы думаете, что артисты всегда сияют в софитах камер?"

Новина українською →
Вторник 16 ноября 2021 16:14
Юлик заговорил о важном: "вы думаете, что артисты всегда сияют в софитах камер?" Юлик в Instagram напомнил украинцам о важном (фото: instagram.com/julikofficial) 
Автор: Lite

Украинский певец, шоумен, актер и саунд-продюсер Назарий Гук, больше известный по сценическому имени Юлик, акцентировал внимание людей на простоте и правдивости между своей аудиторией.

В своем Instagram артист написал откровенное сообщение, которое за считанные минуты подхватили поклонники.

"Вы думаете, что артисты люди, которые всегда сияют в софитах камер и не только? Существует еще и обычная, повседневная жизнь и хлопоты, такие же, как и у вас. Начиная от "разборок" за коммунальные платежки, продолжая покупками в супермаркете на неделю. Я всегда честен! Перед собой, прежде всего, и, конечно же, перед вами",- написал Юлик.

Юлик заговорил о важном: &quot;вы думаете, что артисты всегда сияют в софитах камер?&quot;

Юлик с семьей (фото: instagram.com/julikofficial)

"Жизнь быстро, просто моментально движется вперед, не успеваешь проснуться - а уже вечер, и дальше новый день. День, который я стараюсь провести с пользой ради благосостояния и благополучия моей семьи и страны. Этот пост я написал, чтобы вы прочитали и поняли, что стоит читать все мои сообщения и то, что я могу быть серьезным", - пояснил певец.

Пост артист подкрепил фото с уверенным взглядом в классическом костюме.

Юлик заговорил о важном: &quot;вы думаете, что артисты всегда сияют в софитах камер?&quot;

Юлик (фото: instagram.com/julikofficial)

Подписчики Юлика поддержали его и засыпали лестными комментариями:

  • Усі мають повсякденне життя. Без винятку
  • Важливо пам'ятати, що ми всі люди
  • Гарний пост ви написали
  • Без побутових проблем нікуди
  • Допис життєвий. Всі ми живемо в цій "суматосі"

Юлик заговорил о важном: &quot;вы думаете, что артисты всегда сияют в софитах камер?&quot;

Юлик (фото: instagram.com/julikofficial)

Ранее Юлик поделился впечатлениями от съемок в фильме DZIDZIO.

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