Юлия Санина показала мужа и подросшего сына на отдыхе в ОАЭ: "красавчик растет"
Украинская певица, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина поделилась яркими фото, сделанные на отдыхе в ОАЭ. В роскошном пятизвездночном отеле в Абу-Даби сейчас находятся многие украинские звезды - к примеру, Ксения Мишина и Катя Осадчая.
В своем Instagram артистка опубликовала атмосферные семейные кадры с мужем Валом Бебко и сыночком Даниилом.
К слову, отправиться на берег Персидского залива звездная семья решила, чтобы отметить день рождения сына, которому 21 ноября исполнилось 6 лет.
Они побывали в величественной Мечети шейха Зайда - одной из шести самых больших мечетей в мире. Для прогулки Юлия выбрала укороченную красную кофту с длинным рукавом и джинсовые шорты, восхищая тонкой талией и стройными длинными ножками.
На террритории мечети она набросила сверху розовую накидку, чтобы соблюсти приличия. Также семейство побывало в музее.
Юлия Санина похвасталась роскошным отдыхом с семьей в Абу-Даби (фото: instagram.com/the_hardkiss)
"Время приключений", - подписала яркие снимки Санина.
Пользователи сети отметили, что малыш Даня заметно вырос и растет настоящим красавчиком, а также восхитились внешним видом певицы, которая выглядит, будто 18-летняя девушка.
- Боже, Юля Вы как куколка. Очень приятно на Вас смотреть
- Классные!
- Гарненькі
- Данечка такой милый!
- На третьем фото вы выглядите как 18 летняя девушка!
- Ты красотка
- Відксерокопіювали Вала, може сміливо назвати його "mini Me"
- Сынок красавчик растет
- Такие молодые душой и телом
- Сынок-красавчик
- Малыш - прелесть
- Будто там всегда и жили
- Тебе 16, Юль?
- Чудові фото
- Счастливые и отдохнувшие
Напомним, ранее Юлия Санина покорила яркими фото с семейного отдыха в "райском местечке".