Юлия Санина рассказала, где можно купить ее кубок победителя "Танцев со звездами"

Юлия Санина, занявшая второе место на "Танцах со звездами" 2020, рассказала, где и как можно купить "ее кубок победителя", которым ее в финале одарила победитель проекта Санта Димопулос.

Так, в своем Instagram рок-вумен разместила видео, записанное в дуэте с партнером по "Танцам" Димой Жуком.

Санина решила выставить свой кубок победителя на благотворительный аукцион. А вырученные деньги отдать в фонд помощи тяжелобольным детям.

Торги продлятся до 19:00 18 декабря на странице "Сніданку з 1+1" в Facebook. Вырученные средства будут переданы в проект "Осуществи мечту" на воплощение мечты тяжелобольных детей.

Юлия Санина продает свой кубок победителя "Танцев со звездами" (видео: instagram.com/the_hardkiss)

Отметим, что стартовая цена кубка 3000 гривен. Один шаг в благотворительном аукционе составляет 200 гривен - это минимальная сумма, на которую можно поднимать цену.

Напомним, что в финале "Танцев со звездами" победитель шоу Санта Димопулос вручила кубок Юлии Саниной, решив, что она его больше заслуживает. Организаторы уже готовы были переиграть итоги, назвав сразу двух победителей. Но Юлия Санина сочла этот поступок "лицемерным и унизительным", отказавшись от такой чести. Кроме того фронтвумен The Hardkiss отметила, что второй кубок по факту принадлежит партнеру Димопулос Максу Леонову, но у него экс-"ВИА Гра" спросить почему-то забыла.

Позже Санта Димопулос ответила на обвинения Саниной, сказав, что она поступила так от всего сердца.