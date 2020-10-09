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Юлия Санина сделала откровенное признание о сыне: драйвовал у меня в животе

Новина українською → Пятница 09 октября 2020 13:25
Юлия Санина сделала откровенное признание о сыне: драйвовал у меня в животе Юлия Санина (фото: instagram.com/the_hardkiss)
Автор: Lite

Юлия Санина рассказала про своего сыночка и его таланты

Популярная певица, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, которая недавно сделала признание об участии в "Танцах со звездами", откровенно рассказала о талантах своего маленького сына.

Юлия Санина сделала откровенное признание о сыне: драйвовал у меня в животе

Юлия Санина сделала откровенное признание о сыне: драйвовал у меня в животе

Юлия Санина и Вал Бебко воспитывают талантливого сына (фото: instagram.com/the_hardkiss)

"Он не занимается вокалом, потому что у него еще нет желания. Хотя и поет иногда наши песни. Сейчас ему интереснее побегать. Даня занимается тхэквондо и любит очень много говорить. Если бы ему нужно было продемонстрировать какой-то талант, то он придумывал бы сказки и легенды", - рассказала артистка в шоу "Дети против звезд" на Новом канале.

Сама же Санина начала свой путь к успеху довольно рано.

"Мои родители музыканты. Отец - гитарист, мама - вокалистка. Музыка была со мной постоянно. В три года я впервые вышла на сцену", - вспомнила певица.

Сын звезды тоже с детства окружен музыкой, и даже в животе слушал песни мамы.

"До седьмого месяца беременности я гастролировала с The Hardkiss, и активность Дани списываю на то, что он драйвовал у меня в животе", - улыбается Юлия.

Юлия Санина сделала откровенное признание о сыне: драйвовал у меня в животе

Юлия Санина на шоу "Дети против звезд" (фото: пресс-служба Нового канала)

Напомним, что недавно звездный участник шоу Холостяк-9 внезапно заговорил о пополнении в семье.

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