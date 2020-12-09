YUNA 2021: появился список номинантов престижной музыкальной премии
Оргкомитет Национальной музыкальной премии YUNA огласил список всех номинатов на получение престижной музыкальной премии в 2021 году.
Десятая, юбилейная церемония награждения с оглашением всех победителей должна состояться 30-31 марта в киевском Дворце "Украина". Об этом передали организаторы YUNA 2021.
Мероприятие обещают провести с учетом всех карантинных требований, которые будут действовать в тот момент.
Отмечается, что на голосование, согласно регламенту премии, выносились произведения украинских исполнителей, вышедших в период с 1 ноября 2019 по 31 октября 2020 года.
В общем премия YUNA 2021 будет вручена в 17 номинациях. Номинантами YUNA 2021 стали:
Лучшая исполнительница:
- Alina Pash
- alyona alyona
- Jerry Heil
- NK
- Оля Полякова
Лучший исполнитель:
- KHAYAT
- MAX BARSKIH
- MONATIK
- Артем Пивоваров
- Сергей Бабкин
Лучший поп-группа:
- KADNAY
- MOZGI
- KAZKA
- TVORCHI
- Время и Стекло
Лучшая рок-группа:
- O.Torvald
- Pianoбой
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
- The HARDKISS
- Бумбокс
Открытие года:
- GO_A
- Kosmopolis
- Lida Lee
- Our Atlantic
- АСАФАТОV
Лучший видеоклип:
- Бумбокс и Крихітка - "Ангела"
- MONATIK и Вера Брежнева - "ВЕЧЕРиНОЧКА"
- ТНМК - "История Украины за 5 минут"
- АНТИТЕЛА - "Кино"
- The HARDKISS & MONATIK - "Кобра"
Видео: ТНМК – Історія України за 5 Хвилин
Лучший альбом:
- TVORCHI - 13 Waves
- MAX BARSKIH - 1990
- NK - Eclectica
- KAZKA - Nirvana
- TAYANNA - "Жіноча сила"
- Артем Пивоваров - "Земной"
Лучшая песня:
- Юлия Санина и Тина Кароль - "Вільна"
- The HARDKISS - "Гора"
- Артем Пивоваров - "Дежавю
- АНТИТЕЛА - "Кино"
- The HARDKISS и MONATIK - "Кобра"
Лучшая песня на другом языке:
- Krut - 99
- NK - A HUEVO
- TVORCHI - Bonfire
- SERDUCHKA - Make It Rain Champagne
- MONATIK & Вера Брежнева - "ВЕЧЕРиНОЧКА"
Лучший электронный хит:
- TVORCHI - Bonfire
- KADNAY - DanceDiscoParty
- MARUV & BOOSIN - I Want You
- ONUKA - "Сеанс"
- Ivan NAVI - "Холодная ночь"
Лучший хип-хоп-хит:
- Alina Pash - Bosorkanya
- MamaRika - MAVKA
- Бумбокс и Крихітка - "Ангела"
- alyona alyona & KALUSH - "Горы"
- ТНМК - "История Украины за 5 минут"
Другой формат:
- ALLOISE
- Pur: Pur
- ДахаБраха
- ЛУНА
- Евгений Хмара
Лучший дуэт / коллаборация:
- Бумбкос и Крихітка - "Ангела"
- MONATIK и Вера Брежнева - "ВЕЧЕРиНОЧКА"
- Тина Кароль и Тина Кароль - "Вільна"
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, KOZAK SYSTEM, СКАЙ, Артур Даниелян - "Героям"
- The HARDKISS & MONATIK - "Кобра"
Видео: THE HARDKISS feat. MONATIK - Кобра
Лучший эстрадный хит:
- Олег Винник - "Безумная любовь"
- DZIDZIO и Оля Цибульская - "Киця"
- Ирина Билык - "Красная помада"
- Олег Кензов - "По кайфу"
- ПТП, Олег Винник, Оля Полякова - "Свят! Свят! Свят!"
Лучше концертное шоу:
- Green Grey - Вертикальный концерт Live In Kyiv
- KAZKA - NIRVANA
- The HARDKISS - The HARDKISS. акустика
- АНТИТЕЛА - HELLO Kyiv Live
- Время и Стекло - Последний танец
Лучший менеджмент артиста
Список претендентов будет сформирован оргкомитетом YUNA 10 декабря.
Как объяснили в оргкомитете премии, в этой номинации будут соревноваться менеджеры и компании, работающие с артистами, которые были номинированы в категориях "Лучшая исполнительница", "Лучший исполнитель", "Лучший поп-группа", "Лучший рок-группа".
Лучшая песня к фильму
- Юлия Санина & Тина Кароль - "Вільна" (фильм "Віддана")
- Джамала - "Ціна правди" (фильм "Ціна правди")
- Оля Полякова, Потап, Олег Винник - "Свят! Свят! Свят!" (фильм "Скажене весілля 2")
- Камерный хор Inspiratum - "Viva Forever" (фильм "Мої думки тихі")
- KAZKA - "Літаки" (фильм "Побачення у Вегасі")
- Katya Chilly - "Тече річка невеличка..." (фильм "Тарас. Повернення")
Видео: Jamala - Ціна правди (OST "Ціна правди")
Голосование в этой номинации в этом году будет проходить только в финальном туре. Экспертный совет премии решил всех 6 претендентов номинировать автоматически.
Ранее мы рассказывали, кто победил на YUNA-2020 и как прошло торжественное награждение победителей 9-ой Национальной музыкальной премии.
Напомним также, что в этом году премия должна была состояться 24 марта, но из-за карантина организаторы YUNA приняли решение о переносе даты церемонии на 26 мая, а затем – на 14 сентября.