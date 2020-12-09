YUNA 2021: появился список номинантов престижной музыкальной премии

Оргкомитет Национальной музыкальной премии YUNA огласил список всех номинатов на получение престижной музыкальной премии в 2021 году.

Десятая, юбилейная церемония награждения с оглашением всех победителей должна состояться 30-31 марта в киевском Дворце "Украина". Об этом передали организаторы YUNA 2021.

Мероприятие обещают провести с учетом всех карантинных требований, которые будут действовать в тот момент.

Отмечается, что на голосование, согласно регламенту премии, выносились произведения украинских исполнителей, вышедших в период с 1 ноября 2019 по 31 октября 2020 года.

В общем премия YUNA 2021 будет вручена в 17 номинациях. Номинантами YUNA 2021 стали:

Лучшая исполнительница:

Alina Pash

alyona alyona

Jerry Heil

NK

Оля Полякова

Лучший исполнитель:

KHAYAT

MAX BARSKIH

MONATIK

Артем Пивоваров

Сергей Бабкин

Лучший поп-группа:

KADNAY

MOZGI

KAZKA

TVORCHI

Время и Стекло

Лучшая рок-группа:

O.Torvald

Pianoбой

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

The HARDKISS

Бумбокс

Открытие года:

GO_A

Kosmopolis

Lida Lee

Our Atlantic

АСАФАТОV

Лучший видеоклип:

Бумбокс и Крихітка - "Ангела"

MONATIK и Вера Брежнева - "ВЕЧЕРиНОЧКА"

ТНМК - "История Украины за 5 минут"

АНТИТЕЛА - "Кино"

The HARDKISS & MONATIK - "Кобра"

Видео: ТНМК – Історія України за 5 Хвилин

Лучший альбом:

TVORCHI - 13 Waves

MAX BARSKIH - 1990

NK - Eclectica

KAZKA - Nirvana

TAYANNA - "Жіноча сила"

Артем Пивоваров - "Земной"

Лучшая песня:

Юлия Санина и Тина Кароль - "Вільна"

The HARDKISS - "Гора"

Артем Пивоваров - "Дежавю

АНТИТЕЛА - "Кино"

The HARDKISS и MONATIK - "Кобра"

Лучшая песня на другом языке:

Krut - 99

NK - A HUEVO

TVORCHI - Bonfire

SERDUCHKA - Make It Rain Champagne

MONATIK & Вера Брежнева - "ВЕЧЕРиНОЧКА"

Лучший электронный хит:

TVORCHI - Bonfire

KADNAY - DanceDiscoParty

MARUV & BOOSIN - I Want You

ONUKA - "Сеанс"

Ivan NAVI - "Холодная ночь"

Лучший хип-хоп-хит:

Alina Pash - Bosorkanya

MamaRika - MAVKA

Бумбокс и Крихітка - "Ангела"

alyona alyona & KALUSH - "Горы"

ТНМК - "История Украины за 5 минут"

Другой формат:

ALLOISE

Pur: Pur

ДахаБраха

ЛУНА

Евгений Хмара

Лучший дуэт / коллаборация:

Бумбкос и Крихітка - "Ангела"

MONATIK и Вера Брежнева - "ВЕЧЕРиНОЧКА"

Тина Кароль и Тина Кароль - "Вільна"

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, KOZAK SYSTEM, СКАЙ, Артур Даниелян - "Героям"

The HARDKISS & MONATIK - "Кобра"

Видео: THE HARDKISS feat. MONATIK - Кобра

Лучший эстрадный хит:

Олег Винник - "Безумная любовь"

DZIDZIO и Оля Цибульская - "Киця"

Ирина Билык - "Красная помада"

Олег Кензов - "По кайфу"

ПТП, Олег Винник, Оля Полякова - "Свят! Свят! Свят!"

Лучше концертное шоу:

Green Grey - Вертикальный концерт Live In Kyiv

KAZKA - NIRVANA

The HARDKISS - The HARDKISS. акустика

АНТИТЕЛА - HELLO Kyiv Live

Время и Стекло - Последний танец

Лучший менеджмент артиста

Список претендентов будет сформирован оргкомитетом YUNA 10 декабря.

Как объяснили в оргкомитете премии, в этой номинации будут соревноваться менеджеры и компании, работающие с артистами, которые были номинированы в категориях "Лучшая исполнительница", "Лучший исполнитель", "Лучший поп-группа", "Лучший рок-группа".

Лучшая песня к фильму

Юлия Санина & Тина Кароль - "Вільна" (фильм "Віддана")

Джамала - "Ціна правди" (фильм "Ціна правди")

Оля Полякова, Потап, Олег Винник - "Свят! Свят! Свят!" (фильм "Скажене весілля 2")

Камерный хор Inspiratum - "Viva Forever" (фильм "Мої думки тихі")

KAZKA - "Літаки" (фильм "Побачення у Вегасі")

Katya Chilly - "Тече річка невеличка..." (фильм "Тарас. Повернення")

Видео: Jamala - Ціна правди (OST "Ціна правди")

Голосование в этой номинации в этом году будет проходить только в финальном туре. Экспертный совет премии решил всех 6 претендентов номинировать автоматически.

Ранее мы рассказывали, кто победил на YUNA-2020 и как прошло торжественное награждение победителей 9-ой Национальной музыкальной премии.

Напомним также, что в этом году премия должна была состояться 24 марта, но из-за карантина организаторы YUNA приняли решение о переносе даты церемонии на 26 мая, а затем – на 14 сентября.