YUNA 2022: оглашены все номинанты престижной музыкальной премии
Оглашены номинанты национальной музыкальной премии YUNA 2022 - определение претендентов на престижную награду в 16 категориях состоялось во время 1 тура голосования с участием экспертов жюри премии.
Имена номинантов были определены и названы 14 декабря в режиме онлайн в прямом эфире на YouTube-канале YunaAwards.
Как отметили в оргкомитете YUNA, в этом году в состав жюри входит 75 представителей музыкальной индустрии: радиостанций, телеканалов, печатных и онлайн-медиа и билетных операторов.
Сама же церемония награждения победителей одиннадцатой премии YUNA 2022 состоится весной 2022 года.
Кто и в каких номинациях претендует на награду:
"Лучший исполнитель"
- DANTES
- MAX BARSKIH
- MONATIK
- Wellboy
- Артем Пивоваров
"Лучшая исполнительница"
- alyona alyona
- DOROFEEVA
- Jerry Heil
- NK
- Тина Король
"Лучшая поп-группа"
- KALUSH
- KAZKA
- LATEXFAUNA
- TVORCHI
- КОРРУПЦИЯ
"Лучшая рок-группа"
- The HARDKISS
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
- Бумбокс
- Океан Ельзи
- СКАЙ
"Лучшая песня"
- Go_A - SHUM
- Wellboy - Гуси
- KALUSH - Зорі
- KAZKA - М'ята
- Артем Пивоваров - Рандеву
"Лучшая песня на другом языке"
- MAX BARSKIH & Zivert - Bestseller
- TVORCHI - Falling
- DOROFEEVA - gorit
- MONATIK - Зажигать / JOMO
- NK - Красное вино
"Лучший альбом"
- KALUSH - Hotin
- ONUKA - KOLIR
- TVORCHI - ROAD
- The HARDKISS - Жива і не залізна
- NK - Красное вино
"Лучший видеоклип"
- MAX BARSKIH & Zivert - Bestseller
- Go_A - SHUM
- Wellboy - Вишні
- Wellboy - Гуси
- MONATIK - Зажигать / JOMO
- Артем Пивоваров - Рандеву
"Лучший дуэт/коллаборация"
- MAX BARSKIH & Zivert - Bestseller
- Бумбокс & Саша Чемеров - Любила
- Океан Ельзи & Один в каное - Місто весни
- KAZKA & ALEKSEEV - Поруч
- Александр Пономарев, DZIDZIO, ALEKSEEV, Артем Пивоваров
"Открытие года"
- DOROFEEVA
- MOLFAR
- Skofka
- Wellboy
- Лилу45
"Лучшее концертное шоу"
- DOROFEEVA - Dofamin
- MAX BARSKIH - Bestseller
- MONATIK - Made With Love and Rythm
- TVORCHI - ROAD
- Артем Пивоваров - Стихіна акустика
"Лучший электронный хит"
- TVORCHI - Crush
- TVORCHI - Falling
- ONUKA - GUMA
- Go_A - SHUM
- TVORCHI - Віч-на-віч
"Лучший хип-хоп хит"
- MamaRika - KAVA
- ТНМК - Весну
- KALUSH & Skofka - Додому
- KALUSH - Зорі
- KALUSH & Кристина Соловой - Таксі
"Лучший эстрадный хит"
- СолоХа - Ваша мати
- Олег Винник & Элина Иващенко - Діаманти
- DZIDZIO - Зимова казка
- Олег Винник, ПТП, Надежда Мейхер, Юрий Горбунов, Positiff
- Ирина Билык - Не стримуй погляд
"Другой формат"
- DAKOOKA
- Green Grey
- LAYAH
- SINOPTIK
- Курган & Агрегат
"Лучшая песня к фильму"
В этой категории изначально было всего 5 претендентов, поэтому все они автоматически попали в список номинантов
- "На щастя" - Олег Винник, ПТП, Positiff, Надежда Мейхер, Юрий Горбунов (фильм "Скажене весілля 3")
- "По-ла-ла" - Dakh Daughters и Софийка Байбакова (фильм "Віктор Робот")
- "Сини України" - Марина Маковой (фильм "Мати Апостолів")
- "Той день" - Злата Огневич (фильм "Пульс")
- "Хочу ще" - СКАЙ (фильм "Все буде ОК")
Напомним, что на прошлой церемонии награждения YUNA 2021 победа в номинации "Лучшая исполнительница года" досталась Alyona Alyona (Алена Савраненко).