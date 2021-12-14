YUNA 2022: оглашены все номинанты престижной музыкальной премии

Оглашены номинанты национальной музыкальной премии YUNA 2022 - определение претендентов на престижную награду в 16 категориях состоялось во время 1 тура голосования с участием экспертов жюри премии.

Имена номинантов были определены и названы 14 декабря в режиме онлайн в прямом эфире на YouTube-канале YunaAwards.

Как отметили в оргкомитете YUNA, в этом году в состав жюри входит 75 представителей музыкальной индустрии: радиостанций, телеканалов, печатных и онлайн-медиа и билетных операторов.

Сама же церемония награждения победителей одиннадцатой премии YUNA 2022 состоится весной 2022 года.

Кто и в каких номинациях претендует на награду:

"Лучший исполнитель"

DANTES

MAX BARSKIH

MONATIK

Wellboy

Артем Пивоваров

"Лучшая исполнительница"

alyona alyona

DOROFEEVA

Jerry Heil

NK

Тина Король

"Лучшая поп-группа"

KALUSH

KAZKA

LATEXFAUNA

TVORCHI

КОРРУПЦИЯ

"Лучшая рок-группа"

The HARDKISS

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Бумбокс

Океан Ельзи

СКАЙ

"Лучшая песня"

Go_A - SHUM

Wellboy - Гуси

KALUSH - Зорі

KAZKA - М'ята

Артем Пивоваров - Рандеву

"Лучшая песня на другом языке"

MAX BARSKIH & Zivert - Bestseller

TVORCHI - Falling

DOROFEEVA - gorit

MONATIK - Зажигать / JOMO

NK - Красное вино

"Лучший альбом"

KALUSH - Hotin

ONUKA - KOLIR

TVORCHI - ROAD

The HARDKISS - Жива і не залізна

NK - Красное вино

"Лучший видеоклип"

MAX BARSKIH & Zivert - Bestseller

Go_A - SHUM

Wellboy - Вишні

Wellboy - Гуси

MONATIK - Зажигать / JOMO

Артем Пивоваров - Рандеву

"Лучший дуэт/коллаборация"

MAX BARSKIH & Zivert - Bestseller

Бумбокс & Саша Чемеров - Любила

Океан Ельзи & Один в каное - Місто весни

KAZKA & ALEKSEEV - Поруч

Александр Пономарев, DZIDZIO, ALEKSEEV, Артем Пивоваров

"Открытие года"

DOROFEEVA

MOLFAR

Skofka

Wellboy

Лилу45

"Лучшее концертное шоу"

DOROFEEVA - Dofamin

MAX BARSKIH - Bestseller

MONATIK - Made With Love and Rythm

TVORCHI - ROAD

Артем Пивоваров - Стихіна акустика

"Лучший электронный хит"

TVORCHI - Crush

TVORCHI - Falling

ONUKA - GUMA

Go_A - SHUM

TVORCHI - Віч-на-віч

"Лучший хип-хоп хит"

MamaRika - KAVA

ТНМК - Весну

KALUSH & Skofka - Додому

KALUSH - Зорі

KALUSH & Кристина Соловой - Таксі

"Лучший эстрадный хит"

СолоХа - Ваша мати

Олег Винник & Элина Иващенко - Діаманти

DZIDZIO - Зимова казка

Олег Винник, ПТП, Надежда Мейхер, Юрий Горбунов, Positiff

Ирина Билык - Не стримуй погляд

"Другой формат"

DAKOOKA

Green Grey

LAYAH

SINOPTIK

Курган & Агрегат

"Лучшая песня к фильму"

В этой категории изначально было всего 5 претендентов, поэтому все они автоматически попали в список номинантов