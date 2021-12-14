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YUNA 2022: оглашены все номинанты престижной музыкальной премии

Новина українською →
Вторник 14 декабря 2021 17:39
YUNA 2022: оглашены все номинанты престижной музыкальной премии Фото: названы номинанты на премию YUNA 2022 (yuna.ua)
Автор: Владимир Костырин

Оглашены номинанты национальной музыкальной премии YUNA 2022 - определение претендентов на престижную награду в 16 категориях состоялось во время 1 тура голосования с участием экспертов жюри премии.

Имена номинантов были определены и названы 14 декабря в режиме онлайн в прямом эфире на YouTube-канале YunaAwards.

Как отметили в оргкомитете YUNA, в этом году в состав жюри входит 75 представителей музыкальной индустрии: радиостанций, телеканалов, печатных и онлайн-медиа и билетных операторов.

Сама же церемония награждения победителей одиннадцатой премии YUNA 2022 состоится весной 2022 года.

Кто и в каких номинациях претендует на награду:

"Лучший исполнитель"

  • DANTES
  • MAX BARSKIH
  • MONATIK
  • Wellboy
  • Артем Пивоваров

"Лучшая исполнительница"

  • alyona alyona
  • DOROFEEVA
  • Jerry Heil
  • NK
  • Тина Король

"Лучшая поп-группа"

  • KALUSH
  • KAZKA
  • LATEXFAUNA
  • TVORCHI
  • КОРРУПЦИЯ

"Лучшая рок-группа"

  • The HARDKISS
  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
  • Бумбокс
  • Океан Ельзи
  • СКАЙ

"Лучшая песня"

  • Go_A - SHUM
  • Wellboy - Гуси
  • KALUSH - Зорі
  • KAZKA - М'ята
  • Артем Пивоваров - Рандеву

"Лучшая песня на другом языке"

  • MAX BARSKIH & Zivert - Bestseller
  • TVORCHI - Falling
  • DOROFEEVA - gorit
  • MONATIK - Зажигать / JOMO
  • NK - Красное вино

"Лучший альбом"

  • KALUSH - Hotin
  • ONUKA - KOLIR
  • TVORCHI - ROAD
  • The HARDKISS - Жива і не залізна
  • NK - Красное вино

"Лучший видеоклип"

  • MAX BARSKIH & Zivert - Bestseller
  • Go_A - SHUM
  • Wellboy - Вишні
  • Wellboy - Гуси
  • MONATIK - Зажигать / JOMO
  • Артем Пивоваров - Рандеву

"Лучший дуэт/коллаборация"

  • MAX BARSKIH & Zivert - Bestseller
  • Бумбокс & Саша Чемеров - Любила
  • Океан Ельзи & Один в каное - Місто весни
  • KAZKA & ALEKSEEV - Поруч
  • Александр Пономарев, DZIDZIO, ALEKSEEV, Артем Пивоваров

"Открытие года"

  • DOROFEEVA
  • MOLFAR
  • Skofka
  • Wellboy
  • Лилу45

"Лучшее концертное шоу"

  • DOROFEEVA - Dofamin
  • MAX BARSKIH - Bestseller
  • MONATIK - Made With Love and Rythm
  • TVORCHI - ROAD
  • Артем Пивоваров - Стихіна акустика

"Лучший электронный хит"

  • TVORCHI - Crush
  • TVORCHI - Falling
  • ONUKA - GUMA
  • Go_A - SHUM
  • TVORCHI - Віч-на-віч

"Лучший хип-хоп хит"

  • MamaRika - KAVA
  • ТНМК - Весну
  • KALUSH & Skofka - Додому
  • KALUSH - Зорі
  • KALUSH & Кристина Соловой - Таксі

"Лучший эстрадный хит"

  • СолоХа - Ваша мати
  • Олег Винник & Элина Иващенко - Діаманти
  • DZIDZIO - Зимова казка
  • Олег Винник, ПТП, Надежда Мейхер, Юрий Горбунов, Positiff
  • Ирина Билык - Не стримуй погляд

"Другой формат"

  • DAKOOKA
  • Green Grey
  • LAYAH
  • SINOPTIK
  • Курган & Агрегат

"Лучшая песня к фильму"

В этой категории изначально было всего 5 претендентов, поэтому все они автоматически попали в список номинантов

  • "На щастя" - Олег Винник, ПТП, Positiff, Надежда Мейхер, Юрий Горбунов (фильм "Скажене весілля 3")
  • "По-ла-ла" - Dakh Daughters и Софийка Байбакова (фильм "Віктор Робот")
  • "Сини України" - Марина Маковой (фильм "Мати Апостолів")
  • "Той день" - Злата Огневич (фильм "Пульс")
  • "Хочу ще" - СКАЙ (фильм "Все буде ОК")

Напомним, что на прошлой церемонии награждения YUNA 2021 победа в номинации "Лучшая исполнительница года" досталась Alyona Alyona (Алена Савраненко).

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