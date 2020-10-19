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Юная соблазнительница: 19-летняя дочь Джуда Лоу засыпала сеть фото в откровенных нарядах

Новина українською → Понедельник 19 октября 2020 22:32
Юная соблазнительница: 19-летняя дочь Джуда Лоу засыпала сеть фото в откровенных нарядах Айрис Лоу (фото: instagram.com/lirisaw)
Автор: Lite

Девушка растет настоящей красавицей

Дочь Джуда Лоу Айрис всего 19 лет, но девушка уже успела прославиться многочисленными работами в модной индустрии и стать настоящей звездой сети. Девушка явно пошла красотой и умением себя подать в звездных родителей. Что обожает демонстрировать в своем Instagram-блоге. Не так давно она отправилась на отдых, и горячих фото в откровенных нарядах стало еще больше.

Юная соблазнительница: 19-летняя дочь Джуда Лоу засыпала сеть фото в откровенных нарядах

Айрис на отдыхе (фото: instagram.com/lirisaw)

За последние дни Айрис показала фото в соблазнительном голубом купальнике, костюме с ярким тропическим принтом, а также массу других луков. Но последний пост заставил сеть ахнуть. Девушка предстала в голубом шелковом платье с кокетливыми оборками на плечах, которое безупречно смотрелось на загорелой коже. Волосы она собрала в косы, а на руки надела массу браслетов. Девушка строит в камеру глазки и улыбается, посылая поклонникам воздушные поцелуи. Этого было достаточно, чтобы фанаты принялись засыпать ее восхищенными комментариями. Многие тут же, под постом, начали просить руки красавицы.

Модель покоряет сеть (видео: instagram.com/lirisaw)

Напомним, ранее мы писали о том, что Джуд Лоу заслужил звание лучшего отца Голливуда. Актер сам гуляет со своей младшей дочкой (как предполагает сеть, у него родилась девочка) и, судя по всему, получает от этого колоссальное удовольствие.

Также мы писали, что первой младшую сестру миру показала именно Айрис.

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