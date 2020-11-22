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Юрий Горбунов впервые показал лицо сына: наш ниндзя

Новина українською → Воскресенье 22 ноября 2020 17:45
Юрий Горбунов впервые показал лицо сына: наш ниндзя Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном Иваном (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Автор: Ольвия Агаркова

Ведущий опубликовал фото из супермаркета

Юрий Горбунов и Катя Осадчая тщательно скрывают лицо своего сына Ивана от общественности. Ведущие всегда фотографируют ребенка со спины или в полоборота. Не стали исключением и свежие кадры с ребенком, на которых он позирует не только с родителями, но и в компании звездных гостей – Потапа и Насти Каменских. К слову, ведущий и рэпер так увлеклись автопарком Ивана, что сами почувствовали себя детьми. И вот, Юрий, наконец, решил показать лицо сына, правда, не полностью.

Шоумен опубликовал в InstaStories фото мальчика, который едет по экскалатору одного из крупных супермаркетов, сидя в тележке. Он тепло одет по погоде, на голове у него шапка, а нос и рот спрятаны за черной маской – индивидуальным средством защиты. В кадр попали только выразительные глаза малыша, который смотрит прямо в обхектив.

"Наш ниндзя", – коротко и понятно подписал фото Юрий.

Юрий Горбунов впервые показал лицо сына: наш ниндзя

Юрий в первый раз показал лицо сына Вани (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Ведущий как-то объяснил, почему скрывает лицо сына. Он считает, что это слишком интимный момент, который не стоит выносить на суд общественности. Когда мальчик подрастет, он сам решит, хочет ли "светиться" в кадре, и это будет его осознанный выбор. А пока за него принимают решение родители.

Юрий обожает единственного сына и всячески балует его, развивает и старается как можно больше времени проводить с ребенком.

Напомним, что ранее Юрий Горбунов растрогал уютным фото с сыном у водоема – ведущий и мальчик решили подкормить местных уток.

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